El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, destino de miles de visitantes cada año y hogar de obras extraordinarias como "La Noche estrellada" de Van Gogh o "Las señoritas de Avignon" de Picasso, se prepara para reabrir sus puertas el lunes luego de una remodelación y ampliación de cuatro meses. Se verán obras de artistas argentinos.

"A new Moma is coming", se lee en los afiches publicitarios desplegados cerca de la Quinta Avenida y en varias calles de Manhattan, una suerte de invitación a no perderse este evento de relevancia mundial que suma 3.700 metros cuadrados, muchas más obras en exhibición y, principalmente, una nueva y vanguardista concepción de la idea de museo.

Este nuevo MoMA está "comprometido con reflejar la diversidad y creatividad a través de todo el territorio mundial; es ahora un museo donde no existe una única historia del arte", dijo a Télam el director de la institución, el estadounidense Glenn D. Lowry.

Es por esto que el museo, concebido ahora como "un laboratorio" o como un work in progress, presenta además de La Noche estrellada de Van Gogh, las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Helio Oiticica, León Ferrari, Guillermo Kuitca y tantos otros.

"Cuando se creó este museo en 1939 aquello que lo distinguía de otras instituciones era justamente que no estaba separado de la ciudad, y que no tenía escaleras que lo alejen. Al contrario, era parte del paisaje urbano. Entrabas al museo directo tal como lo hacías a un restaurante o a tu trabajo. Con esta remodelación, nos aseguramos de que haya una conexión entre el museo y el Midtown Manhattan, que esa energía vibrante y explícita se continúe", explica.

Ahora la colección del MoMA tiene más puntos de ingreso que antes, literal y simbólicamente.

Varias obras que estaban guardadas en el depósito verán ahora la luz, por lo que el visitante se encontrará no sólo con los reconocidos highlights -los Nenúfares de Monet, la rueda de bicicleta de Duchamp o las latas de sopa de Andy Warhol- sino también con las heliografías del argentino León Ferrari, los murales de Orozco, los autorretratos de Frida Kahlo o dibujos de otra artista argentina, Mirtha Dermisache. Las fotografías del argentino Horacio Coppola estarán junto a trabajos de Diane Arbus, André Kertész, Henri Cartier-Bresson o Tina Modotti.

Además, el museo albergará seis exposiciones temporarias entre las que se destaca "Sur moderno", con obras de artistas de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y la curaduría de la historiadora argentina Inés Katzenstein. Trabajos de César Paternosto, Lucio Fontana y Lidy Prati integran la muestra.