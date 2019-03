Se propagan como un incendio forestal fuera de control según los especialistas. Las fake news, el mal de nuestros tiempos, tienen alto poder letal cuando atacan a las marcas. Frente a esto, varias empresas recurren a consultores para analizar la mejor manera de preservar el negocio.

Según un informe del MIT publicado en 2018, las noticias falsas se difunden en las redes sociales a una velocidad seis veces superior que las verdaderas. Además, la probabilidad de que se comparta una información incierta es un 70% más alta que si es exacta.

Un artículo en la publicación Inc. recopila cuatro pasos para proteger la actividad de las compañías de esta amenaza. El primer paso, según los expertos, es entender que el juego ha cambiado. Ya no se trata de presionar a un editor de un diario de renombre para corregir un error. No hay recursos legales o editoriales para tomar. Se trata de un combate cuerpo a cuerpo en un mundo donde la mayoría de las personas no pueden notar la diferencia o no les importa si las noticias que están consumiendo y compartiendo son reales o falsas.

En segundo lugar, destaca que es importante tener un sistema implementado para monitorear y detectar si su marca está siendo falsificada por noticias falsas. "En el mundo de las noticias falsas, la velocidad mata. Su incapacidad para detectar de inmediato una noticia falsa relacionada con su marca podría ser un golpe mortal", destaca Ted Birkhahn, presidente y socio de Peppercomm .

Adicionalmente, remarcan como paso esencial crear un sistema y una cultura empresarial que le permita responder rápidamente cuando se rompe una noticia falsa. "El ritmo al que se pueden propagar las noticias falsas hace que sea necesario que las empresas cuenten con un proceso que les permita eliminar la burocracia interna y responder en tiempo real", puntualiza.

Por último, dónde y cómo responder es tan importante como lo que se dice. Participar directamente en un foro público con la fuente de noticias falsas generalmente nunca es una buena idea. Es importante pensar en las plataformas de comunicación y los canales en los que la empresa ya está operando y construyendo un fuerte seguimiento.

Procedimiento paso a paso

Varias compañías grandes están elaborando protocolo de actuación ante una crisis de fake news. Carolina Pina, socia responsable de medios y telecomunicaciones de Garrigues, una firma de abogados de España, presentó algunas propuestas frente a un grupo de multinacionales.

Un plan de contingencia adecuado, destacó en una nota al diario Cinco Días, pasa por tener todas las estructuras de defensa montadas y operativas desde antes de que estalle la crisis.

"Hay que contar con un comité de crisis que gestione estos temas, en el que estén presentes los máximos dirigentes de la empresa y en el que haya respuestas preparadas para lanzarlas cuanto antes. O al menos, contar con un esbozo de lo que puede suceder", dijo.

Antonio Ramos, experto en ciberinteligencia y campañas de influencia en la red, añadió que es importante que las organizaciones empiecen a contar con los servicios de los departamentos de inteligencia corporativa, un área que empieza a surgir con fuerza en el mundo corporativo.

"Es importante que haya organismos independientes que salgan a confirmar o desmentir las informaciones, y que no sean únicamente las empresas implicadas. Algo así ayuda mucho en una crisis", acotó Ana Palencia, directora de comunicación de Unilever España.