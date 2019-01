Es un formato que avanza sin pausa, acrecentando su auge. Programas de radio listos para descargar a demanda, conquistan al público por su practicidad. Sus virtudes están cautivando también a una audiencia exigente como la de los ejecutivos de empresas.

La prestigiosa revista GQ eligió algunos de los mejores podcast de management, programas repletos de ideas, consejos y fascinantes historias de emprendedores.

"En los últimos años hemos visto el avance imparable de los programas consagrados al mundo de la empresa, especialmente desde el punto de vista de la gestión y el liderazgo. ¿Cómo separar el grano de la paja en esta moda?", se pregunta la publicación, antes de lanzarse a recomendar unos cuantos.

En primer lugar, y aunque parezca de otro rubro, "Acento Robinson", espacio del exfutbolista y presentador Michael Robinson. Contiene entrevistas a gestores de clubes, entrenadores y deportistas hechos a sí mismos, repletas de enseñanzas que se pueden extrapolar al mundo de la empresa. Otro de los mencionados es "How I built this". Se trata de las historias detrás de algunas de las compañías más conocidas del mundo, las individualidades que forjaron esas emporios. En tanto, en "Accelerate", el experto Andy Paul, escritor bestseller que empezó como vendedor, brinda consejos para apuntalar las habilidades comerciales y mejorar la performance.

"Back to work" propone una conversación sobre esas pequeñas cosas que toda persona ambiciosa se va encontrando en su día a día porque siempre hay alguien que ya ha experimentado lo mismo que uno en su lugar de trabajo. "Beyond the To-Do List", con su subtítulo "Perspectivas de productividad personal" enseña cómo combinar el trabajo con la vida personal. En temas de liderazgo, uno de los elegidos es "Dose of Leadership", por donde pasan no sólo entrepreneurs sino conductores de distintos ámbitos con el don de la motivación.

Desafío personal

No hace falta estar en la cima de la cadena alimentaria empresarial para escuchar "Being boss": gira alrededor de un concepto tan simple como que todo el mundo debería ser su propio jefe y comandar su trabajo como tal, ya sea si sos presidente de una corporación o freelance. Con nombre marketinero, "Lead to win" plantea lecciones semanales para un éxito duradero convocando a especialistas que hablan tanto del ámbito laboral como personal. Por último, "Project Management for the Masses", a cargo del escritor Cesar Abeid, consultor y coach brasileño que vive en Canadá.

Los programas tienen una duración variable: entre media hora y una hora. La lista es valiosa, aunque tal vez haya que hacer un esfuerzo adicional porque la mayoría están en inglés. Para ejercitar las habilidades de conducción y entrenar al mismo tiempo el oído.