El Gobierno se encuentra en estado de “rosca permanente” para tratar de cerrar los acuerdos con gobernadores propios y opositores que le permitan despejar los obstáculos para cumplir con las metas fiscales que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No le está resultando fácil. La magnitud del recorte en un contexto de caída de la actividad económica, aceleración de la inflación y ruidos internos más el escenario internacional proteccionista, que poco ensambla con la apertura al mundo que se propuso Mauricio Macri, hacen prender todas las alarmas. El Presidente convocó para hoy a una conferencia de prensa en Olivos para darle el tono de épica política al ajuste. No llega con los mejores pergaminos. Los gobernadores están mostrando los límites al achicamiento que quiere acelerar la Casa Rosada, la inflación está superando las metas anualizadas pactadas con el FMI y el campo sigue en alerta ante la opción de que se modifique el esquema de retenciones. Tres ítems que no se podrán esconder bajo la alfombra cuando llegue el viernes Christine Lagarde.