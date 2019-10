La inteligencia artificial está en boca de todos. Aunque para muchos resulta aún una abstracción en el ámbito corporativo demanda cada vez más la decisión de planes concretos.

Una investigación de Research Gartner, el 90% de los CIOs para el año 2020 llevarán a cabo proyectos que hoy son inimaginables. Esta herramienta será el futuro para las empresas ya que ayudará en un amplio espectro de retos empresariales: desde conseguir clientes mediante análisis de sentimientos, identificando lo que quieren y anticipándose, hasta habilitar nuevos modelos de negocios para atender a los clientes de otra manera.

Ya son varias las empresas que han logrado llevar a cabo con éxito implementación de sistemas de IA dentro de sus negocios, no obstante son muchas más las que aún no se han animado a ingresar a este mundo por, entre otros motivos, no saber exactamente por dónde empezar. Desde Everis, empresa modelo en soluciones tecnológicas, explican la importancia y necesidad de poder hacer énfasis en el cómo y establecer un roadmap para introducir con éxito la IA en las organizaciones.

Tres pasos básicos pueden establecerse como puntapié inicial y dar así comienzo a este proceso:

En primer lugar, hacer un pequeño trabajo de campo inicial para poder identificar casos en los cuales la utilización de IA puede sacar nuevas conclusiones, acelerar procesos o reemplazar tareas de muy bajo valor agregado. Estudiar bien cada caso, evaluando el beneficio o si es el momento adecuado, ayudará a trazar el mapa y elegir la mejor estrategia para comenzar con este proceso de cambio. Si la empresa cuenta con procesos rutinarios, la aplicación de esta tecnología servirá para que los trabajadores puedan aprovechar mejor su tiempo, dejando a robots de software ocuparse de esas tareas. La inteligencia Artificial además es un catalizador enorme para el descubriendo de nuevas causalidades: permitiendo mejorar el servicio y percepción de calidad. ¿In house o externa? Luego de decidir de qué manera comenzará la incorporación, el segundo paso es el análisis sobre la co-creación. La empresa tendrá que decidir entre dos caminos: desarrollar su propio sistema o hacerlo con un proveedor externo. Cualquiera de las dos opciones implica capacitación y abre un abanico de posibilidades de proveedores, además de delimitar tiempos y procesos con los mismos. Pareciera que la manera mas eficiente inicialmente es validar los beneficios y no centrarse tanto en la decisión de la alternativa tecnológica. Las aplicaciones de IA son perfectas para entornos ágiles de desarrollo y puesta en marcha de MVP (producto mínimo viable) y mejoras incrementales posteriores.

¿Qué riesgos existen? Si ya se sabes el por qué y el cómo, el siguiente paso es saber qué riesgo implicará este cambio y transformación en el negocio. Por eso es importante plantear diferentes escenarios de riesgo y tener los distintos resultados bajo control. Según los especialistas de Everis, el principal riesgo es quedarse atrás.

Muchas compañías no se animan a ingresar a este mundo porque no saben por dónde empezar

"La Inteligencia artificial nos brindó una oportunidad enorme de mejorar exponencialmente elementos concretos de la operación. No hay que desaprovecharlo y asegurarse que el Time to Market de estos casos sea muy corto. Los casos que hemos desarrollado además nos muestran que luego de atravesada la curva de aprendizaje la adopción y escalabilidad es enorme", explica Pablo Pereira, CEO de everis Argentina explica:

En términos generales, según el especialista, es importante tener en cuenta que la IA no es algo para considerar en el futuro próximo. Los casos de uso posibles, y que abarcan un espectro muy amplio de posibles aplicaciones, son perfectamente actuales y presentes. Se viene un paradigma diferente, y la resiliencia al fracaso inicial y agilidad van a ser las características que distingan a las empresas que mas provecho saquen de la Inteligencia Artificial. "Argentina pareciera estar posicionandose muy bien en este nuevo ecosistema de aplicaciones. No debemos perder la oportunidad", destaca.