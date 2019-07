El contexto de crisis económica y de pérdida de puestos de trabajo genera inquietud entre los argentinos. Ante este escenario, se barajan opciones que permitan generar ingresos. Así, muchos se están volcando a formaciones cortas de rápida salida laboral.

Varios centros que brindan este tipo de capacitaciones destacaron el fuerte interés del público. "La gente está buscando una alternativa y herramientas para poder salir adelante. A lo largo de todo este año aumentó entre 15 y 20 por ciento la cantidad de inscriptos. Calculamos que ahora, por el momento complicado, se empezaron a anotar más", explica a BAE Negocios Karim Abboud, coordinador general del Centro Médico Escuela.

Dentro de este crecimiento, uno de los rubros que es tendencia es el de cuidado de las mascotas. Muchos de los cursos que más se piden están vinculados a oficios como peluquería canina, enfermería veterinaria, adiestramiento canino o paseador. Otro especialidad que creció mucho, no vinculado a este rubro, es auxiliar de farmacia. Pero en todos se nota un incremento, como sucedió en el 2001.

"Hay cursos de entre 3 y 6 meses ligados a veterinaria. A la gente le resulta satisfactorio trabajar con mascotas y además hay proliferación de perros y animales domésticos, por lo que estas profesiones son requeridas. También los cursos de masajes siempre tienen salida laboral, con una duración de entre uno y siete meses", puntualiza.

Los costos rondan los $1.500 por mes. La edad de quienes se anotan, en general va de 18 a 50 años.

Tienen una duración que va desde un mes y medio a seis meses. El costo parte de unos $1.500

"Generalmente cuando hay algún movimiento de estas características acuden a este tipo de cursos cortos. Hay gente que lo complementa con su actividad principal y otros dejaron de hacer lo que hacían y se abrieron su propio spa, por ejemplo", agrega el coordinador.

Manos a la masa

En Ott Educación Superior se brindan, además de carreras, capacitaciones en pastelería y panadería, turismo, operaciones hoteleras y organización de eventos, entre otros.

"Las carreras con salida laboral son hoy lo que más piden. Al menos lo que más se consulta. Si bien todas las universidades tienen una baja en matrícula, nosotros no la vemos en esto. Si bien el incremento no es tan fuerte, no tenemos una baja. En nuestras carreras, oferta laboral hay y la bolsa de trabajo está súper activa", destacó a BAE Negocios Soledad Villagrán, directora de comunicación de la casa de estudios.

Y agregó: "Las tecnicaturas te preparan para la salida laboral rápida y tienen cantidad de pasantías obligatorias. En el último año de la carrera el 95% está trabajando".

Otra de las instituciones que brinda modalidad de formación corta con salida laboral es el Cetae (Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales), que funciona desde hace 15 años. Brinda cursos de administración y finanzas, idiomas, moda y decoración, tecnología e informática y gestión empresarial.

"El 80 por ciento busca salida laboral. Todo lo que es administrativo-finanzas está teniendo mucha demanda", indicaron desde el centro de formación y destacaron que mantienen promociones.

Las capacitaciones duran en general entre 6 y 10 semanas y tienen un costo de entre 1.900 a 3.000 pesos por el curso completo.

Mecanismos de defensa de una población inquieta en busca de recursos. "La gente está tratando de conseguir un medio nuevo para mejorar su economía y su calidad de vida", destacó Abboud, de Centro Médico Escuela .