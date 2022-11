"Twitter está VIVO", tuiteó su flamante dueño Elon Musk este domingo, en una celebración porque la plataforma todavía está activa pese a perder una enorme cantidad de trabajadores, pero también porque "el pueblo habló" y votó por devolverle la cuenta al expresidente Donald Trump. En esa línea, pero sin consulta popular, también volvió el controvertido rapero Kanye West.

El sábado pasado, el CEO de Tesla hizo una encuesta en Twitter para consultar si la cuenta de Trump debería ser restaurada, casi dos años después de que fuera suspendida por las declaraciones del empresario que le siguieron al asalto al Capitolio. En ese entonces, Trump fue expulsado de Twitter y Facebook, lo que lo motivó a crear su propia red social, Truth Social.

La encuesta tuvo más de 15 millones de votos, y el resultado fue un ajustado 51,8% a favor del sí. Después de finalizar la encuesta, el CEO de Twitter dijo: “La gente habló. Trump será reintegrado”.

Vox Populi, Vox Dei — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Así, el nombre de usuario @realDonaldTrump del expresidente y sus tuits antiguos, incluidos los que hacían afirmaciones falsas sobre las elecciones, se restauraron. El conteo de seguidores de Trump se reinició, pero ya se ubica muy cerca de los 88 millones que tenía antes de su expulsión.

Kanye West también está de vuelta

Otra vuelta a Twitter fue la de Kanye West. El rapero, ahora conocido como Ye, había sido suspendido de la red social tras comentarios racistas, antisemitas y misóginos. Condenado al ostracismo, el mediático se autoimpuso un "ayuno verbal" de un mes de duración ante el cúmulo de desgracias que le había originado no saber cuándo callarse.

Sin embargo, veinte días le fueron suficientes. La vuelta de Kanye West se inauguró con un tuit que decía: "Probando, probando. Estoy confirmando si mi Twitter está desbloqueado". "No mates lo que odias, salva lo que quieres", respondió Musk a esa publicación, y todo parecía en paz.

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

No duró mucho. Unas horas después, Ye tuiteó: "Shalom". La palabra, que es de origen hebreo y significa tanto para referirse a la "paz" como para saludar o dspedirse, volvió a encender las alarmas de que la polémica antisemita no se acabó, y varios usuarios insistieron en la idea de que es un peligro dejar que Kanye tuitee.

Trump se queda en Truth Social por los problemas de Twitter

A diferencia de Kanye West, Trump no tuiteó nada. Porque, de hecho, no piensa hacerlo. En una reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, el expresidente expresó: "Escuché que estamos obteniendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no hay ninguna razón para hacerlo".

"Truth Social fue muy, muy poderosa, muy, muy fuerte, y me quedaré allí", declaró Trump, al tiempo que señaló que muchos de los usuarios de su plataforma tampoco regresarán a la red social comprada por Musk.

A pesar de sus reticencias, Trump afirmó que le gustaba que Musk hubiese comprado la red social por 44.000 millones de dólares porque "le suelen gustar los personajes", aunque remarcó que la plataforma tiene "problemas terribles" como las cuentas falsas.

No es la primera vez que Trump declara que se quedaría en Truth Social. Sin embargo, apenas logró reunir 4,58 millones de seguidores, mucho menos que los 88 millones que tiene en Twitter. En octubre, la aplicación Truth Social se descargó 100.000 veces desde la App Store de Apple, mientras que Twitter registró 11 millones de descargas durante el mismo período. A pesar de sus promesas de permanecer en Truth Social, la oportunidad de interactuar con una audiencia más grande en Twitter puede resultar demasiado difícil de resistir.