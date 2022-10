A casi tres semanas de haber perdido su cuenta en Instagram, el controvertido Kanye West reapareció en esa red social con un "discurso de amor" en el que afirmó que había perdido "2.000 millones de dólares en un día" tras perder sus asociaciones con varias marcas. Razones no le faltan: el rapero viene haciendo declaraciones racistas y antisemitas hace rato y, por si fuera poco, este jueves revelaron que hace mucho tiempo que admira al dictador nazi Adolf Hitler, a tal punto que quiso honrarlo con su nombre en un álbum.

Cuando parece que ya no habrá más escándalos en el prontuario de Kanye West, llega uno nuevo para hacerlo aún más polémico. Esta vez fue la "obsesión" que mantiene el artista con Adolf Hitler y los nazis por el uso de la propaganda.

Así lo revelaron a CNN fuentes cercanas a West, que pidieron no ser identificadas por un acuerdo de confidencialidad y por temor a represalias. “Elogiaba a Hitler diciendo lo increíble que era que pudiera acumular tanto poder y hablaba sobre todas las grandes cosas que él y el Partido Nazi lograron para el pueblo alemán”, dijo una fuente al medio citado.

No es solo eso. Según informaron, West habló abiertamente sobre leer “Mein Kampf”, el manifiesto autobiográfico de Hitler de 1925, y expresó su “admiración” por los nazis y Hitler por su uso de la propaganda.

Un empleado de TMZ reveló que la obsesión de Kanye West con Hitler viene desde hace tiempo

¿Y qué decían sus allegados? La fuente dijo que las personas en el círculo íntimo de West eran “plenamente conscientes” de su interés en Hitler. Cuatro fuentes le dijeron a CNN que West había sugerido originalmente el título “Hitler” para su álbum de 2018, que finalmente se lanzó como “Ye”.

Cómo Kanye West perdió millones

En su reaparición en Instagram, Kanye West publicó una declaración llamando al presidente ejecutivo de Endeavour, Ari Emanuel, quien la semana pasada instó a las empresas a abandonar al artista "Donda" y tomar una posición contra el odio. Varias compañías, incluidas Gap, Balenciaga, la agencia de talentos de Hollywood CAA y Adidas, hicieron precisamente eso.

En la publicación se lee: "Ari Emmanuel. Perdí 2 mil millones de dólares en un día y todavía estoy vivo. Este es un discurso de amor. Todavía te quiero. Dios todavía te ama. El dinero no es lo que soy. La gente es lo que soy".

Horas más tarde, West subió una captura de pantalla de una publicación de Instagram de 50 Cent, también conocido como Curtis Jackson, quien compartió un titular falso que dice: "Según los informes, Curtis Jackson ha cortado los lazos con 50 Cent". En el pie de foto, el rapero de “Candy Shop” escribió: "¡Me estoy deshaciendo de cualquiera que pueda joderme como Kanye ahora mismo!".

"Tenemos diseños de la escuela Donda que necesitamos construir con 50 en Houston", respondió West, refiriéndose a su misteriosa Academia Donda, una escuela cristiana no acreditada en Simi Valley, que cerró por el resto del año escolar según The Times.

Antes de todo esto, West se había burlado de las compañías y marcas que se separaron de él este mes al compartir una noticia falsa con el titular: “Según los informes, Ye ha cortado los lazos con Kanye West”. La historia inventada fue publicada originalmente por la cuenta de parodia N— News Network. “Tuve que cortar lazos hermano”, se leía en el pie de foto. El posteo fue eliminado.

Antecedentes de antisemitismo

Universal Music Group, propietario de Def Jam, que solía distribuir la música de West, dijo en un comunicado a CNN el martes que la relación de la compañía con su sello GOOD Music terminó el año pasado. “No hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Estamos profundamente comprometidos con la lucha contra el antisemitismo y cualquier otra forma de prejuicio”, agregó el grupo Universal Music.

Van Lathan Jr., un exempleado de TMZ, que se enfrentó a West durante su entrevista de 2018 en sus oficinas en la que el artista dijo que la esclavitud "suena como una opción", afirmó recientemente en un podcast que también hizo comentarios antisemitas durante su conversación, declaraciones que el medio no divulgó públicamente.

Por eso, Lathan dijo que sus comentarios actuales no lo sorprendieron. “Ya lo escuché decir eso antes en TMZ. Quiero decir, me sorprendió porque ese tipo de discurso antisemita es repugnante. Es como, me sorprende cada vez que alguien hace eso, ¿verdad? Pero en lo que respecta a (West), sabía que eso estaba en él porque cuando llegó a TMZ, dijo esas cosas y las sacaron de la entrevista… Dijo algo así como: 'Amo a Hitler, amo a los nazis'. Algo por el estilo cuando él estaba allí. Y lo sacaron de la entrevista por la razón que sea. No fue mi decisión", declaró durante un episodio del podcast “Higher Learning” a principios de este mes.

Una de las fuentes que habló con CNN y estuvo en la entrevista con TMZ dijo que West se había referido favorablemente a Hitler.