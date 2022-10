El rapero Kanye West todavía está buscando su lugar en la política después de presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2020 y acercarse a figuras de la derecha estadounidense. A esa búsqueda deberá sumarle ahora la de un nuevo banco, ya que el JP Morgan Chase decidió romper lazos con el artista después de las controversias que generó por comentarios antisemitas y expresiones conspiranoicas.

Según trascendió, este miércoles por la noche el rapero recibió una carta del JP Morgan en donde se le informaba que estaba "expulsado" de la institución, aparentemente sin razón oficial. Además, diversas fuentes de Estados Unidos confirmaron que el JP Morgan Chase le dio plazo hasta noviembre para encontrar un nuevo banco para las operaciones financieras de su compañía Yeezy.

“Me dijeron que no se dio ninguna razón oficial, pero también enviaron esta carta para confirmar que tiene hasta finales de noviembre para encontrar otro lugar para que deposite (su dinero) el imperio Yeezy”, explicó un periodista de Page Six.

Por si eso fuera poco, Adidas confirmó que estaba revisando la asociación con West poco después del escándalo que generó el rapero al usar una remera que decía "White Lives Matter" (Las vidas de blancos importan) en uno de los partidos de su hija North. “Después de repetidos esfuerzos para resolver la situación en privado, hemos tomado la decisión de poner la asociación bajo revisión”, anunció la compañía en un comunicado el jueves, según el medio CNBC. “Seguiremos cogestionando el producto actual durante este período”, confirmaron.

Kanye West junto a Candace Owens y la remera de la polémica

Las explosiones y las respuestas de Kanye West

Con Adidas, el rapero no se guardó nada. En Instagram escribió: "Que se vaya a la mierda Adidas. Soy Adidas. Adidas violó y robó mis diseños". El artista había comenzado a hablar en contra de la marca debido a sus frustraciones con la empresa, quienes supuestamente tomaron decisiones sobre su colaboración sin su consentimiento.

Sin embargo, el escándalo viene de antes. Un documental titulado Last Week mostró cómo West le enseñaba pornografía a empleados de Adidas al punto que algunos sintieron una "incomodidad extrema". "Ustedes han hecho mal a la empresa, al negocio y a la sociedad", decía poco después.

Con JP Morgan fue, al menos, un poco más diplomático. “Oye, si llamas a alguien por malos negocios, eso significa que estás siendo antisemita... Me siento feliz de haber cruzado la línea de esa idea para que podamos hablar abiertamente sobre cosas como la cancelación de un banco”, dijo, antes de llamarse a sí mismo “el hombre negro más rico en la historia de Estados Unidos”.

No era algo que no se pudiera pronosticar. Hace rato que el rapero viró hacia declaraciones explosivas y relaciones con la derecha estadounidense. Por ejemplo, había criticado duramente al director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, y otros altos ejecutivos, Bill Grous y Jing Ulrich. "Estoy transfiriendo mi dinero de JPMorgan a Bank of America, posiblemente porque voy y transfiero USD 140 millones a JPMorgan y Jamie Dimon nunca me llama", declaró recientemente.

Además, en una publicación reciente de Instagram, West afirmó que hubo “mucho control y manejo para suprimir mi capacidad de afectar la economía y la industria estadounidenses”. Poco después, fue expulsado de Instagram y Twitter tras publicar una conversación con el artista Diddy, donde dijo: “Esto no es un juego. Te usaré como ejemplo para mostrarle al pueblo judío que te dijo que me llamaras que nadie puede amenazarme o influenciarme”.

Después de ser expulsado de las redes sociales, el rapero apareció en el programa del presentador de Fox News, Tucker Carlson, pero se eliminaron segmentos de su entrevista en los que hizo comentarios antisemitas y otros salvajes conspiradores.“The Shop”, un programa de entrevistas presentado por LeBron James, canceló la transmisión de su episodio de Kanye después de que usara el programa para promover "discursos de odio y estereotipos extremadamente peligrosos".

Kanye West y su relación con la derecha

En medio de todo esto, al rapero se lo vio cada vez más cerca de figuras de derecha. La controvertida experta Candace Owens se convirtió en una de las defensoras más feroces del rapero e incluso se presentó en su evento de moda vestida con su propia remera "White Lives Matter". Según TMZ, Owens es la "asesora principal en su vida cotidiana" e incluso habló con personas en su nombre y coordinó llamadas para él.

El miércoles, el rapero se presentó para el estreno del documental de Owens que critica el movimiento “Black Lives Matter”. En la alfombra roja, West apareció junto al cantante Kid Rock, un partidario de Donald Trump que recientemente escribió canciones contra el presidente Joe Biden y su principal asesor sobre la pandemia, Anthony Fauci. En el estreno, también se vio a West hablando con el fundador de Project Veritas y activista de derecha, James O'Keefe.

Kanye West junto a Kid Rock

El comentarista político derechista Ben Shapiro, que es judío, se refirió a los comentarios antisemitas de West: “Dos cosas pueden ser ciertas a la vez: los movimientos de Kanye hacia la provida, la fe y el conservadurismo familiar son alentador; sus publicaciones de 'deathcon3' y el lenguaje israelita hebreo negro son claramente antisemitas e inquietantes”.

El comentarista de derecha y YouTuber Tim Pool incluso sugirió que el expresidente Donald Trump debería elegir al rapero como su compañero de fórmula en las elecciones de 2024, tuiteando “Trump / West 2024”.