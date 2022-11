Por si a TikTok le faltaba algo para ser la app dominante del mercado, ahora la plataforma agregó " TikTok Shop", una herramienta para que las empresas puedan vender sus productos dentro de la red social. Así, suma una nueva arma en la batalla por el descubrimiento, y se planta frente a los gigantes del marketplace como Amazon.

" TikTok Shop es una nueva función de compra innovadora que permite a los comerciantes, marcas y creadores exhibir y vender productos directamente en TikTok a través de videos en el feed, LIVE y la pestaña de exhibición de productos", se lee en un mensaje en el sitio oficial.

La función fue lanzada justo antes de las vacaciones del Hemisferio Norte, y por ahora solo está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido y siete regiones de Asia.

El comercio electrónico fue durante mucho tiempo un objetivo de TikTok. De hecho, desde octubre de este año que se difundieron una serie de ofertas laborales en las que se ofrecían trabajos relacionados con la gestión de cadena de suministros, almacenes a nivel internacional, entre otras necesidades de infraestructura. Sin embargo, la herramienta tuvo un comienzo más lento en Estados Unidos que en otras regiones como Asia.

Por ahora, el TikTok Shop está disponible en algunas regiones

De cara al futuro, la red social estaría interesada en habilitar una sección de compras en vivo para los usuarios que tengan habilitada la función de e-commerce durante las fiestas de fin de año, informó The Verge. Además, este periodo serviría para probar las capacidades del sistema de almacenes y cadena de suministros que fue anunciada por la compañía en LinkedIn hace unas semanas.

TikTok se expande con TikTok Now y TikTok Shop

Con la llegada del e-commerce, se expanden los servicios que ofrece la plataforma a los usuarios además de la función de TikTok Now, una muy similar a BeReal. De hecho, ByteDance apunta a pelear el liderazgo en las fotos a tiempo real, que recientemente perdió en Argentina.

TikTok dice que cobrará una comisión del 5% por cada venta en la aplicación que realice una empresa. "La tarifa de comisión por la venta de cada producto es del 5%. Esto se reduce al 1,8% durante los primeros 90 días después del registro exitoso, y luego la tasa de comisión vuelve al 5% después de los 90 días", explicó el portal de noticias Semafor.

Por ahora, la aplicación solo invita a empresas seleccionadas a registrarse, pero no está claro qué empresas recibieron la invitación. Para promocionar la herramienta, ByteDance anunciaba "tráfico de mayor calidad", "mejor experiencia del consumidor" y "colaboración perfecta de creadores" para los comerciantes que se registran.

Además de incursionar en el mercado del comercio electrónico, TikTok tiene la intención de incluir una sección dedicada a los videojuegos que permitiría a los usuarios divertirse en el tiempo que pasa dentro de la plataforma. Algo de éxito ya está garantizado: TikTok es igual de adictivo que la cocaína, para Wall Street, por lo que hay adeptos que probarán todo lo que la app ofrezca.

Esta nueva característica, que fue reportada por el medio Financial Times en octubre de este año, no llegaría a los usuarios en forma de una aplicación adicional de TikTok dedicada a los juegos, sino que vendría integrada en la propia red social en forma de pestaña dedicada al gaming, por lo que los usuarios no deberán realizar una descarga adicional para acceder a este nuevo contenido.

TikTok compite contra Instagram, pero también con Amazon y Google

De esta manera, la empresa china busca capitalizar su éxito actual y conseguir aún más dinero del que ya factura y con el que superó a otras redes sociales como Instagram o Facebook. Sin embargo, su competencia no solo es contra ellas, sino también contra Big Tech como Amazon o Google.

TikTok también quiere sumar juegos a la app

Como informó BAE Negocios, Google admitió que está perdiendo la "batalla del descubrimiento" contra TikTok, ya que muchas personas comienzan sus búsquedas a través de esa red social en vez de en el famoso buscador. En esa batalla también está Amazon, donde empiezan las búsquedas del 55% de los productos.

Con TikTok en la carrera por el e-commerce, el segmento se pondrá cada vez más competitivo, sobre todo si se tiene en cuenta que cada vez más son las personas mayores que se animan a la red social de videos cortos, ofreciendo así una gama mucho más amplia de clientes para las empresas.