"Ya no busco en Google, ahora 'tiktokeo'. Quiero comprar un nuevo producto para la cara: TikTok. No sé cómo cocinar algo: TikTok. ¿Por qué buscaría algo en Google si puedo ir a TikTok, ver un video de 15 segundos que me da la explicación completa de cómo hacer algo, de si algo es bueno, de cómo usar algo... Además, tengo un soporte visual, y ¡es tan fácil! Por favor díganme que no soy la única", decía la usuaria @stazzylicious en un video que se viralizó en Twitter. Este miércoles Google contestó su pregunta, indirectamente: no, no es la única.

Según reconoció un ejecutivo de la empresa, los principales servicios de la empresa se vieron afectados por la creciente preferencia por las redes sociales y los videos como la primera parada en el camino de descubrimiento de los usuarios más jóvenes.

Durante la conferencia Brainstorm Tech de Fortune, enfocada sobre el futuro de los productos de Google y su uso de la IA, el vicepresidente senior Prabhakar Raghavan reconoció que los usuarios más jóvenes ahora recurrían a menudo a aplicaciones como Instagram y TikTok en lugar de la Búsqueda de Google o Maps con fines de descubrimiento.

“Seguimos aprendiendo, una y otra vez, que los nuevos usuarios de Internet no tienen las expectativas ni la mentalidad a la que nos hemos acostumbrado”, declaró Raghavan, que agregó: “las consultas que hacen son completamente diferentes”. Estos usuarios no tienden a escribir palabras clave, sino que buscan descubrir contenido de formas nuevas y más inmersivas, explicó.

“En nuestros estudios, algo así como casi el 40% de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no van a Google Maps ni a la Búsqueda”, continuó. “Van a TikTok o Instagram”.

La amenaza de TikTok

Raghavan, que dirige la organización de Conocimiento e Información de Google, refiere a una investigación interna de Google, que involucró una encuesta de usuarios de Estados Unidos, de 18 a 24 años. En este sentido, Google confirmó a TechCrunch que la competencia complica cada vez más a la empresa. Por ejemplo, el 55% de las búsquedas de productos ahora comienzan en Amazon.

La principal preocupación de Google pasa, principalmente, por el negocio de la publicidad online. Por ella compiten contra Facebook (ahora Meta) hace rato, y en los últimos años se sumó Amazon como un jugador importante. Sin embargo, este cambio en la tendencia de descubrimientos podría dejar a Google fuera de la carrera.

¿Por qué? YouTube, un bastión muy importante de Google al que le introdujeron los Shorts para competir con TikTok, perdió la guerra hace mucho. La aplicación china de videos cortos —de la que se copiaron también Instagram y Facebook con sus Reels— fue la más descargada de 2021 y ya supera en tiempo de visión a cualquier otra aplicación.

Aunque no es muy posible que la mayoría de los usuarios de internet piensen en videos para encontrar un restaurante o para averiguar una dirección exacta, la tendencia hace foco en el descubrimiento. Así, para "ver qué hay", los jóvenes se van cada vez más a TikTok o Instagram en busca de inspiración, recetas, lugares para comer, alternativas de entretenimiento, compras y muchas cosas más. En el camino queda todo el trabajo que Google hizo a lo largo de los años para organizar, curar y recomendar varios negocios, como restaurantes locales, o su creación de herramientas de descubrimiento dentro de Google Maps.

Raghavan también explicó cómo la gente más joven generalmente estaba interesada en más "formas visualmente ricas" de búsqueda y descubrimiento, y eso no se limitaba solo a dónde comer: los jóvenes de hoy nunca vieron un mapa de papel, y Maps es un mapa de papel pero en el teléfono. Y eso es una experiencia incorrecta: “Tenemos que conjurar expectativas completamente nuevas y eso requiere bases tecnológicas completamente nuevas”, señaló Raghavan.

La búsqueda es visual

Raghavan también sugirió que la demanda de contenido visual de los jóvenes cambiará la Búsqueda de Google, como ya viene pasando. Primero eran frases completas, después las búsquedas pasaron a ser palabras claves para obtener enlaces útiles. Ahora, el 30% de las búsquedas ni siquiera son escritas, sino por voz.

Por eso, Google busca combinar imágenes y texto, ya que imagina un futuro en el que los usuarios podrían sostener su teléfono, o tal vez usar anteojos de realidad aumentada, para iniciar una búsqueda basada en lo que ven. Mientras tanto, sin embargo, Google tiene que lidiar con dejar de ser la primera parada de algunos usuarios cuando buscan descubrir nuevos lugares o información.

Google busca asociarse con Instagram y TikTok para no perder la batalla

Ante todo esto, Google confirmó el otoño pasado que estaba trabajando en acuerdos que le permitirían indexar videos de Instagram y TikTok en la Búsqueda. De hecho, esto ya se puede ver: basta con buscar una palabra clave seguida de la palabra "TikTok" y Google devolverá filas de resultados de videos de TikTok antes de cualquier página web estándar.

Mediante Inteligencia Artificial, Google apunta a llevar los videos al mismo nivel que los documentos: poder dirigir al usuario al punto exacto en el que se explica en cómo arreglar la tubería o cocinar una tarta. "Obtener ese nivel de comprensión más profunda es un viaje en el que todavía estamos", reconoció el ejecutivo del gigante tecnológico.