Los tribunales de Estados Unidos esperan a octubre para lo que probablemente sea uno de los juicios más hablados de la historia reciente: Elon Musk y Twitter se enfrentarán por el acuerdo fallido de compra y, mientras tanto, las demandas y especulaciones van y vienen. La red social acusó a Elon Musk de poner "excusas" para salirse de un trato que ya no era favorable para él, y la tensión no hace más que crecer.

Días atrás, Twitter demandó al CEO de Tesla por forzar la finalización del proceso de adquisición de la red social por 44.000 millones de dólares, poco después de que el magnate decidiera dar marcha atrás con la operación. Los tribunales decidieron que esto se zanje en octubre —lo que significó un pequeño triunfo para Twitter, ya que había pedido esa fecha—, y las contrademandas de Musk no tardaron en llegar.

Aunque todavía no son públicas, sí lo son las respuestas de Twitter a ellas. Las acusaciones de Musk son "realmente inexactas, legalmente insuficientes y comercialmente irrelevantes", se lee en una presentación judicial publicada en Twitter.

Para la red social, lo que dice Musk es "una historia" que había sido "imaginada en un esfuerzo por escapar de un acuerdo de fusión que Musk ya no encontró atractivo una vez que el mercado de valores, y junto con él, su enorme riqueza personal, disminuyó en valor". "Las contrademandas son un cuento hecho para el litigio que se contradice con la evidencia y el sentido común", disparó la compañía.

La "historia" corresponde a los dichos de Musk sobre supuestas mentiras de Twitter en la cantidad de cuentas spam y bots que hay en la plataforma. Y lo que dice la empresa es, en parte, verdad: desde el anuncio de la operación, las acciones de Twitter se desplomaron y Musk perdió mucho dinero, no solo por ese lado, sino también por la caída en los títulos de Tesla y la crisis económica mundial.

La disputa Elon Musk-Twitter

Hace unos meses, Twitter le dio a Musk acceso a su base de datos más valiosa, en un intento por probar que era verdad que solo el 5% de las cuentas del sitio son bots. Musk dijo que la imagen "no era clara".

"Es incoherente", argumentó ahora Twitter “Musk inventa representaciones que Twitter nunca hizo y luego trata de manejar, de forma selectiva, la gran cantidad de datos confidenciales que Twitter le proporcionó para conjurar una violación de esas supuestas representaciones”, dijo la empresa en su presentación.

“Sin embargo, Musk afirma de manera simultánea e incoherente que Twitter violó el acuerdo de fusión al obstruir sus solicitudes de información”, continuó.

Según el análisis del CEO de Tesla y sus abogados, la cantidad de bots ronda el 10%, pero la red social respondió diciendo que el equipo de Musk usó una "herramienta web genérica" para llevar a cabo este análisis.

"Botometer", la app que usó Elon Musk

¿Cómo lo hizo? Musk se basó en una aplicación de Internet llamada "Botometer", que aplica estándares diferentes a los de Twitter y que, a principios de este año, designó al propio Musk como muy probable que sea un bot.

“Esa afirmación es insostenible a primera vista porque Musk no mide lo mismo que Twitter ni usa los mismos datos que Twitter”, confirmó la compañía. “El resultado es una distorsión que Musk espera que, sin embargo, genere olas”. Twitter agregó que el enfoque agresivo de Musk en el acuerdo de adquisición significó que "renunció" a cualquier diligencia debida. “Las contrademandas no justifican el plan de Musk de deshonrar el acuerdo de fusión”, sentenció Twitter.

Acusaciones cruzadas

Musk podría ganar el juicio si Twitter efectivamente estaba mintiendo o "contando mal" la cantidad de bots, algo que, por ahora, parece no suceder. Para empezar, el magnate no solicitó información sobre las cuentas falasas o de spam, y el acuerdo de fusión no contiene una sola referencia a cuentas falsas o spam.

"Musk tampoco le pidió a Twitter ninguna información para 'verificar' la cantidad de cuentas falsas o spam antes de firmar el acuerdo de fusión. Por el contrario, Musk renunció a toda la debida diligencia y le dio a Twitter 24 horas para aceptar su oferta de tómalo o déjalo antes de presentarla directamente a los accionistas de Twitter", sostuvo Twitter.