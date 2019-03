Distintas agrupaciones de fans de Michael Jackson presentaron una demanda contra Dan Reed, director del documental Leaving Neverland, y contra Robson Wade y James Safechuck, supuestas víctimas de abusos sexuales durante su infancia por parte del astro del pop que brindan testimonio en el filme, por considerar que "insultan la memoria" del cantante fallecido en 2009. Así lo anunció el abogado Emmanuel Ludot, quien especificó que las organizaciones de fans The Michael Jackson Community, M.J. Street y On the line se sienten "indignados por las acusaciones extremadamente graves" contra el músico y afirmó que "va a desacreditar todas las acusaciones de pedofilia".

Ludot ya había llevado adelante la acusación en contra el médico del músico por haberlo intoxicado con medicamentos, lo que habría provocado su muerte. El documental Leaving Neverland se estrenó en el Festival de Sundance 2019 y reavivó la polémica en torno del astro del pop al contar con testimonios de supuestas víctimas de abuso sexual durante su infancia. En el filme, hay testimonios detallados de la relación que el cantante establecía con los niños y descripciones de los espacios que destinaba para cometer los supuestos abusos, entre otras cuestiones.