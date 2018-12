Más allá de su servicio de SVOD por suscripción Amazon Prime Video -que está disponible para la Argentina desde 2017-, la firma de Jeff Bezos ha conseguido una ganancia enorme en el año que termina gracias, precisamente, al audiovisual y a la conformación de un nuevo ecosistema de medios a través del "over the top", es decir por fuera del broadcasting y el cable tradicionales. Según un análisis publicado en los últimos días por Hollywood Reporter realizado por la firma BMO Capital Markets, uno de los medios más importantes del negocio del entretenimiento en los estados Unidos, Amazon logró recaudar u$s1.700 millones durante este año por su servicio Amazon Channels, disponible por ahora en su país de origen, Gran Bretaña y Japón, que permite al usuario del sitio de e-commerce suscribirse a servicios de video on demand o desuscribirse sin pagar penalidades y de manera sencilla. Es decir: a través de Amazon, un usuario puede "armar" su propia grilla de medios on demand. En estos momentos, Channels permite la suscripción a 156 servicios.

En el futuro próximo, la distribución que plantea Amazon puede ser su factor de desequilibrio

El sistema fue un poco (solo un poco) resistido por las señales on demand, pero en última instancia resultó un gran negocio que también le sumó suscriptores a esos OD. Pero es más interesante ver la proyección de la recaudación: en 2017, Channels había sumado a Amazon solo u$ 700 millones, así que el crecimiento fue de u$s1.000 millones (casi un 150%). Pero según la proyección que hacen los mismos analistas, el ingreso de Amazon por este servicio podría crecer hasta los u$ 3.600 millones en 2020.

El sistema permite, como se dijo, el crecimiento en suscripciones para los proveedores de los servicios, y eso, también según el análisis, es un factor positivo para los inversionistas, lo que vuelve aún más atractiva a la marca.

Paralelamente, Amazon es una de las firmas que más crece en el campo del SVOD, y de los que más invierten en contenidos propios, incluso si se encuentra lejos de las inversiones multimillonarias que ha realizado y realiza Netflix -y las aún más masivas que preparan Comcast y Disney para el lanzamiento de sus propios SVOD durante 2019. Pero lo interesante es que la estrategia de Amazon de aprovechar el negocio del retail para situarse en el mundo del entretenimiento y los contenidos lo mantiene como un actor privilegiado. Tiene el canal de ventas, algo que en algún momento también podrán aprovechar los SVOD tradicionales para, en la futura -y despiadada- competencia que se avecina, será un factor desequilibrante.