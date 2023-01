Al igual que pasó con la comparación entre los relojes Rolex y Casio, solo fue necesario que Shakira diga "cambiaste un Ferrari por un Twingo" en su reciente BZRP Sessions con Bizarrap, para que las redes sociales explotaran y se armaran cientos de debates sobre qué tan buen vehículo es el modelo que Renault lanzó hace poco más de 30 años.

Sin embargo, pocos internautas sabían que el vínculo de Shakira con los Twingo se remonta a principios de los años noventa. El portal Fuel Car Magazine, aseguró que la cantante fue invitada al Salón del Automóvil de Bogotá para la presentación del automóvil en tierras colombianas, en 1995.

En ese entonces, Shakira era una estrella en ascenso que acababa lanzar "Pies descalzos", el primer disco de su exitosa carrera (los álbumes "Magia" y "Peligro" no forman parte de su discografía oficial).

El Twingo fue un auto icónico de los años noventa en Colombia

“Una joven y relativamente desconocida cantante de barranquillera llamada Shakira se sube al escenario. Después de su actuación, Renault presenta un vehículo que deja a todos boquiabiertos: un monovolumen compacto muy diferente a los diseños tradicionales", recordó el portal sobre aquella presentación.

Y agregó: "Algunos lo amaron, otros lo odiaron. Lo cierto es que nadie pudo ignorarlo y la primera generación del Renault Twingo se convirtió en todo un ícono en Colombia”, al igual que Shakira.

Unas 100.000 unidades se vendieron en el país, incluidas las ediciones limitadas. Fue tal su éxito en el país, que, aunque en el resto del mundo se dejó de ensamblar el primer modelo de este vehículo en 2007, el último Twingo colombiano se ensambló en 2012.

Pasado, presente y futuro del Twingo

Fuertemente inspirado por el automóvil prototipo FMS Beskid polaco, el desarrollo del Twingo empezó en los años 70, fue cancelado y se retomó en los ochenta para lanzarse recién en los noventa. Curiosamente, poco después de que la patente del auto polaco expiró.

FMS Beskid polaco

El Twingo hizo su aparición en el Salón de París en 1992. Fue pensado para ser urbano, económico, ahorrador de combustible y fácil de reparar. Ser tan accesible lo hizo un éxito en ventas. No obstante, este vehículo no es rápido, ya que no sobrepasa los 150 kilómetros por hora.

Los colores también llamaron la atención, porque en esa época predominaban los más “tradicionales”. El Twingo tenía versiones en verde, amarillo, naranja, azul y celeste, algo muy poco común para los autos de antaño.

Pese a que Shakira lo puso en escena nuevamente, Renault no se olvidó de su modelo. En 2021 presentaron el Twingo Urban Night, una nueva versión con cambios en el chasis y 100% eléctrico.

Twingo Urban Night

Por el momento, se consigue solo en Europa. El rediseño dejó atrás los colores llamativos para adoptar un tono sobrio, en negro y con muchas características tecnológicas