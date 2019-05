Especial desde Cannes

El terror al spoiler y la aparentemente incontrolable pulsión periodística por la primicia han llevado a que este año Cannes decidiera modificar radicalmente la dinámica de las proyecciones. La idea central es que las funciones de prensa se realicen de manera simultánea (o casi) a las galas de las películas que se presentan en la Competencia Oficial. Es por eso que cuando se publiquen estas líneas ya se habrá conocido la última realización de Jim Jarmusch, The dead dont die, respecto de la cual se ha generado una expectativa que no se condice con la habitual falta de interés en las películas de apertura, usualmente ligadas a compromisos comerciales o políticos pero carentes de relevancia en términos cinematográficos.

Ya haremos referencia a ella, así como al conjunto de películas entre las que el jurado presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu e integrado, entre otros, por Elle Fanning, Alice Rohrwacher (directora de la hermosa Lazzaro felice), Kelly Reichardt, Yorgos Lanthimos, Robin Campillo y Pawel Pawlikowski (director de Cold war, pequeño fenómeno en la Argentina, que aún sigue en cartel), deberá distribuir un Palmarés que parece muy difícil de decidir. Pero si bien es esta la sección en la que se posan particularmente las miradas de la prensa (y esta vez, parece, con razón), hoy también comienzan formalmente la segunda sección oficial Un certain regard, así como las paralelas Quinzaine des réalisateurs y Semaine de la Critique.

Con la opera prima La femme de mon frère, de Monia Chokri, se abre Un certain regard, de cuya selección forman parte las últimas películas de Bruno Dumont (Jeanne, cuya precedente Jeannette tuvo milagroso estreno comercial en Argentina), Albert Serra (Liberté), Oliver Laxe (O que arde) y Christophe Honoré (Chambre 212). Del jurado presidido por Nadine Labaki (directora de la muy tribunera Cafarnaum) participa el argentino Lisandro Alonso (La libertad, Jauja).

La quincena, por su parte, comenzará, también hoy, con Le daim de Quentin Dupieux, seguida por la entrega del premio Carroza de oro al gran John Carpenter (quien dará una charla y cuya inolvidable El enigma de otro mundo será proyectada, digitalizada y puesta a nuevo, a continuación). Esta sección que ha sabido ser un refugio en años de selecciones oficiales olvidables, tiene nuevo equipo y mucho que ofrecer. Zombi child, de Bertrand Bonello, First love, de Takashi Miike, The halt, de Lav Díaz, un corto de Luca Guadagnino (The stagering girl) y la argentina Por el dinero, de Alejo Moguillansky destacan en el marco de una programación muy cuidada.