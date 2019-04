En abril de 2015, Rápidos y furiosos 7, un poco sorpresivamente -y un poco no-, estableció el récord histórico de espectadores en la Argentina para un fin de semana de estreno: fueron 1.015.159 espectadores desde las trasnoches de miércoles al domingo. El estreno de Avengers-Endgame lo superó por más de 150.000 entradas, con 1.183.385 tickets en el mismo período de tiempo.

Pero también es importante pensar en otros números relacionados. Por ejemplo: el 87% de la gente que fue al cine, vio esta película. Ese porcentaje se eleva al 95% el día de estreno “oficial”, el jueves. Pero también es importante ver otros dos números: el primero es la cantidad de pantallas que ocupó el mega blockbuster: nada menos que 789 pantallas, que implica casi el 87% de la oferta en todo el país (porcentaje casi idéntico a la asistencia durante los cuatro días). Y el promedio estuvo ligeramente por debajo de los 1.500 espectadores. Ese promedio es inferior a la de, por ejemplo, Minions (también 2015) y bastante inferior al de Rápidos y furiosos 7, justamente, porque, en ambos casos, las salas fueron menos de 500.

Es imposible hablar de taquilla “normal” en estos casos. Todas las películas que funcionaban bien hasta ahora perdieron pantallas y funciones para que los Vengadores, a los codazos, cuasi monopolizaran la oferta. De hecho, el resto de la lista se mantuvo como hasta la semana pasada: segunda La maldición de la llorona; tercera, Dumbo; cuarta -la que tiene mejor boca a boca-, 4x4; y quinta, la infantil Parque Mágico.

Pero los números son irreales e incomparables. Por lo demás, dado que todos los complejos dieron de baja por el estreno las promociones en los cines, la recaudación fue gigantesca. Según INCAA, la entrada promedio cinematográfica es hoy de $147,89. Una cuenta rápida: solo por ese valor (en realidad es más: este valor promedio viene de calcular promociones bancarias y descuentos, justamente, y no sumar adicionales por 3D) da $ 175.010.808, poco menos de u$s 4 millones. Es una cifra gigantesca y fuera de toda proporción para nuestro mercado, aunque en línea con lo que la película ha recaudado en países como China (u$ 331 millones).

De paso, la película aporta, según la Ley de Cine, unos $ 17,5 millones al Fondo de Fomento, de donde sale el dinero que financia la producción nacional. Salvo que es una producción con pocas posibilidades de ser vista porque, entre otras cosas, filmes como Avengers-Endgame se llevan el 87% de las pantallas.

Es cierto, no lo hacen siempre, pero crean un público -el no fanático, el que quiere sorprenderse y divertirse y por eso va al cine- que solo reacciona ante esta clase de espectáculos. Cuando no los hay, la taquilla cae. De paso: la crisis de 2019, que implicó poca gente para el cine argentino, es la misma en los EE.UU., donde la recaudación del primer trimestre fue un 19% menor a la del primer trimestre de 2018. Triste mímesis.

Título . . . . . . . . . . . . . Público . . . Pantallas . .

1- Avengers: Endgame . . . . . 1.183.385 . . . 789

2- La maldición de La Llorona . . . 66.045 . . . 176

3- Dumbo . . . . . . . . . . . . 37.380 . . . 160

4- 4x4 . . . . . . . . . . . . . . 21.752 . . . . 77

5- Parque mágico . . . . . . . . 12.897 . . . 111

6- Shazam! . . . . . . . . . . . 10.955 . . . . 84

7- La culpa . . . . . . . . . . . . 5.025 . . . . 18

8- Capitana Marvel . . . . . . . . 4.311 . . . . 15

9- Van Gogh en la puerta... . . . . . 2.604 . . . . 12

10- Cementerio de animales . . . . 2.482 . . . . 31