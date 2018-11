Vendrán lluvias suaves es una película bella. Debería alcanzar con eso. Por un dispositivo fantástico, chicos de un pueblo descubren que sus padres no despiertan del sueño y toman, con temor y con valentía, la vida en sus manos. El resultado es poético, no carece de aventuras y tampoco de misterio. Pero el director Iván Fund, aunque no elude elementos del cine de género, prefiere detenerse en las expresiones, en el clima que la película va tejiendo, entre extraño y onírico sin dejar de lado el realismo. Puede el lector pensar que el trabajo de los chicos protagonistas, de enorme carisma, distrae del ejercicio de la puesta en escena, pero no: ese carisma se registra porque hay detrás de cámara un buen director.

Título original: Ídem, Argentina, 2018. Duración: 81’ Dirección: Iván Fund. Intérpretes: Alma Bozzo Kloster, Simona Sieben. Florencia Canavesio. Calificación: Apta para todo público.