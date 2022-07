El productor Bizarrap ya no es solo el número 1 en Argentina, sino que su éxito llegó a nivel mundial e hizo, una vez más, historia. Es el primer argentino en estar en lo más alto del "Top 50: Global", el ránking de Spotify que enumera diariamente lo más reproducido la plataforma en todos los países.

Se trata de su último corte, "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", la reciente colaboración con el artista español de tan solo 20 años, que ya venía liderando las listas de ambos países finalmente alcanzó el mejor puesto en todo Spotify.

En total acumula 7,2 millones de reproducciones en el día, seguida por Kate Bush con "Runnin' Up That Hill", el hit que volvió a los charts gracias a la serie Stranger Things y "As It Was", el single del último disco de Harry Styles.

Con una estrategia que ya mantuvo para sesiones como la de Villano Antillano en donde hace algunas bromas para sus fans, esta vez el argentino anunció el featuring con Quevedo desde un local de comida rápida en España. De sorpresa atendió a los clientes que iban en auto y "de paso" les mostró una parte de la canción.

La agenda de Bizarrap

Tras colaborar con artistas nacionales e internacionales de lo más variado, el productor del momento no para de convocar gente para sus shows en el marco de la gira europea que emprende. Este sábado en el Lollapalooza de París -es el primer argentino en tocar en el festival-, Bizarrap continuará su visita a uno de los países que más le abre las puertas.

Con España mantiene un vínculo muy estrecho, por la música urbana que es similar en ambos países. Las escenas del rap, donde se ubican los orígenes del "Biza", comparten exponentes aquí y allá, con dos industrias que están prácticamente hermanadas.

En efecto, tiene pendientes escalas en Llanera (Boombastic Asturias), San Javier (Fan Futura Fest), A Coruña (Neox Music Day), Chiclana de la Frontera (Concert Music Festival), Burriana (Arena Sound), Ibiza (Pacha), Fuengirola (Boombastic Festival), Benidorm (Boombastic Festival) y Madrid (CCME).