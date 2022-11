El éxito que trajo "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer" en Netflix es algo que no ocurría hace mucho tiempo. A poco más de un mes de su estreno, la serie ya es una de las más vistas en la historia de la plataforma. Aún así, si bien es aclamada por todos, no faltan quienes creen que incita a la violencia o hace algún tipo de apología a los asesinatos. Como respuesta, su director, Ryan Murphy, salió a defenderla.

No es la primera vez que el creador trabaja con este tipo de temáticas, ya que desde American Horror Story, que se estrenó en 2011 y en donde comenzó a trabajar con Evan Peters, en sus proyectos siempre aparecen temas oscuros, perturbadores, relacionados a la muerte y otros temas relacionados al universo del terror. Además, hace unas semanas también lanzó en Netflix "Vigilante", una serie basada en un caso real sobre una familia estadounidense que se muda a una casa nueva y comienza a ser vigilada. Se suma a otras producciones de Murphy vinculadas a homicidios, como American Crime Story (que también retrata distintas historias verídicas), Ratched y Scream Queens.

La opinión de los familiares de las víctimas y de "El caníbal de Milwaukee" fue una de las cosas que más despertó controversia, como es el caso del padre de Jeffrey Dahmer, que ahora planea llevar a la justicia a la plataforma de streaming por haber hecho una serie sobre su hijo sin haber recibido una llamada de alguno de los productores para pedirle permiso.

Dahmer: Ryan Murphy responde a las críticas sobre la serie de Netflix

El exdirector de Glee se refirió al tema y aseguró que, en casi tres años de preproducción del formato intentaron comunicarse con alrededor de 20 familiares de las víctimas, siendo incluido la del asesino serial, pero que nadie les pudo atender el teléfono.

"¿Cuáles son las reglas ahora? ¿Ya no se puede hacer una serie sobre un tirano?", se preguntó Murphy, quien en ese sentido señaló que, para él, se trató de uno de los casos controversiales en donde más se dejó en evidencia lo "fácil" que es desligarse de los hechos repudiables para la justicia cuando alguien tiene privilegios por ser blanco.

La serie de Jeffrey Dahmer también fue cuestionada por la etiqueta LGBT+ que posee, ya que el asesino serial era homosexual, y por la que mismo Netflix terminó retirándola, a lo que apuntó: "No creo que todas las historias sobre gays tengan que ser felices".

La serie de Dahmer superó el billón de horas de reproducción.

"Hubo un momento en el que sacaron la etiqueta LGBT del show y no me gustó, pregunté por qué lo hicieron y me dijeron que fue porque las personas estaban enojadas porque era una historia perturbadora. Es la historia sobre un hombre que es gay, y sobre sus víctimas que también lo eran", agregó.

En ese contexto, Murphy se refirió al quinto episodio de la serie, en donde la trama gira en torno a Tony Hughes, un hombre gay y negro que es sordo que en una escena habla sobre su vida amorosa y sus dificultades en lenguaje de señas, algo que le enorgulleció mucho hacer. "No podía creer que me estaban dando el regalo de poder llevar eso a la televisión", consideró.

Dahmer revienta los rankings de audiencias

A pesar del repudio, la serie no deja de ser un éxito total. Durante el fin de semana de Halloween, "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer" superó el billón de horas de reproducción desde su estreno a fines de septiembre, siendo una de las producciones más exitosas en la historia de la plataforma de streaming.

Evan Peters se pone en la piel de El Canibal de Milwaukee

En un mes y medio desde su lanzamiento, "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer", que posiciona al actor Evan Peters con el papel más desafiante en toda su carrera, fue la novena serie más vista en la historia de la plataforma, superando en los primeros días a producciones populare como es el caso de "Stranger Things" y "Bridgerton".