En un nuevo aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, quien falleció el 26 de julio de 1952, la televisión argentina conmemora su memoria en el marco del estreno de “Santa Evita”, la nueva producción de Star+ con Natalia Oreiro poniéndose en la piel del ícono femenino mundial y del peronismo.

Además de convertirse en una de las figuras más populares de la política y ser designada como la “abanderada de los humildes”, antes de todo eso y de inaugurar la Fundación Eva Perón, Evita se destacó como locutora y actriz de radioteatro y cine.

Evita falleció a sus 33 años.

Un cáncer fue lo que la llevó a su temprana muerte a sus 33 años, dejando en la Tierra un legado inabarcable en la política y en la cultura popular. Desde su fallecimiento se realizó un sinfín de homenajes y representaciones de Eva Perón en todos los ámbitos. La literatura, el cine y el teatro fueron espacios destacados en los que se la representó de la mano de artistas como Madonna, Esther Goris y Natalia Oreiro, protagonista de “Santa Evita”, la nueva producción nacional ya disponible.

La miniserie, que se estrena hoy en la plataforma de streaming, es dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci y reúne a la reconocida actriz junto con Diego Velazquz, Diego Cremonesi, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, que interpreta a Juan Domingo Perón, y Francesc Orella.

“Interpretar a Eva es algo impensado, que por demasiado grande y trascendente jamás soñé con poder hacerlo porque en lo profesional nunca me sentí con la capacidad para interpretar a semejante mujer”, expresó Oreiro en conversación con Télam, y agregó: “Cuando me avisaron que quedé fue una mezcla de sensaciones, de mucha alegría y mucho miedo por interpretar a la mujer más influyente de la Argentina y me animaría a decir de América Latina”.

"Santa Evita" se estrena este martes 26 de julio en la plataforma de streaming Starplus.

Además de la producción de Star+ que se basó en la novela de Tomás Eloy Martínez, la figura de Evita también fue retratada en producciones audiovisuales en incontables ocasiones.

Evita en el cine y en la televisión

Evita, quien quiera oír que oiga

Una película de 1983 dirigida por Eduardo Mignona, en donde Flavia Palmiero se pone en la piel de Evita y es acompañada por música de Lito Nebbia.

Evita

El director de cine Alan Parker se basó en el musical homónimo de Andrew Lloyd Weber para llevar la historia a la pantalla grande durante el 1996 con Madonna como su actriz protagonista y con Jonathan Pryce personificando a Perón.

Eva Perón

Ese mismo año también se estrenó “Eva Perón”, una película argentina dirigida por Juan Carlos Desanzo y guionada por José Pablo Feinmann que tuvo como protagonistas a Esther Goris y Víctor Laplace, interpretando a ambas figuras del peronismo respectivamente.

Juan y Eva

Película del 2011 dirigida por Paula de Luque, que se inspiró en un relato de Jorge Coscia que narra el romance entre Peron y Evita. Es protagonizada por Julieta Diaz y Osmar Núñez.

Eva de la Argentina, una abanderada a la victoria

Se trata de una película de ficción dirigida por María Seoane que combina la animación con relatos de la vida de Eva Perón.

Carta a Eva

Una miniserie española estrenada en 2012 y dirigida por Agustín Villaronga y protagonizada por Julieta Cardinalli que narra la visita que hizo Eva a España en 1947, en pleno ascenso de Juan Domingo Perón como un icono de la política mundial.

Eva no duerme

Una película argentina del 2015 dirigida por Pablo Agüero que aborda distintos hechos importantes en la vida de Eva Perón luego de su fallecimiento.