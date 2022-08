Detrás del tributo a Queen: Master Stroke, la banda argentina reconocida por Brian May

Master Stroke, la banda tributo a la legendaria Queen, agotó las localidades de su presentación en el Teatro Avenida para este sábado y sumó una nueva fecha para el 16 de agosto. Junto al Coro Gospel Joy por primera vez, harán arreglos y versiones "que ni Queen hizo en vivo", según explicó el cantante del grupo, Ema Caradoso a BAE Negocios. Le fecha en la Ciudad de Buenos Aires tendrá figuras invitadas, visuales y más de 25 artistas en escena.

Agotar el primer show fue algo "impensado" para la banda. Su popularidad escaló gracias a la interacción con el guitarrista de Queen, Brian May, que ya se dio varias veces y hasta sigue a su par de Master Stroke en Instagram. Pero la más importante es de 2021, cuando compartió en sus redes sociales una versión que hicieron de Don't Stop Me Now con arreglos propios, únicamente con vocales y guitarra.

"Me da escalofríos. Increíblemente hermosas armonías vocales y armonías de guitarra, - algunos acordes en los que no hubiéramos pensado (!) Y una calidad realmente excelente en la voz principal. Se suma a un arreglo que es nuevo y extrañamente fascinante para mí. Respetos!!! Para mí, este es el tipo de tributo más grande, y estoy seguro de que Freddie también estaría muy contento", escribió May para la banda compuesta por Caradoso en la voz, Brian Morua en guitarra, Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados.

En la piel de Queen, ventajas y desventajas

Lo que generaron en el músico inglés, además de ser un orgullo para Master Stroke, es lo que más les complace a la hora de rendir tributo a una banda de esta talla. Queen, por sí solo, emociona. Pero cuando otras personas entonan sus canciones no está asegurado que eso suceda. "Generarle eso a la gente desde lo artístico es lo mejor del tributo", apunta el vocalista del grupo argentino.

Seguramente, gran parte de la conmoción con esta banda provenga del inevitable parecido que tiene el timbre de voz de Caradoso con el de Mercury. Sin embargo, él asegura que no busca personificarlo. Si bien trata de "capturar esa energía imponente que tenía Freddie" arriba del escenario, "el proyecto no va por el lado de la imitación", aseguró el cantante, que también compone sus propios temas. "El grupo lleva con gran respeto y fidelidad la obra de la emblemática banda británica", dice una presentación oficial.

Master Stroke tiene un club de fans propio; personas que asisten a todos sus shows y hasta viajan por el país para verlos tocar solo por un rato. Si bien no es algo que padezcan a diario, como suele asociarse a las bandas tributo, hay un poco de "mala fama como si hacerlo fuera poco mérito". "Los actores interpretan papeles de obras que no son de ellos, en la interpretación está el abanico muy grande de cosas que se pueden hacer", consideró su voz principal. "Por suerte no tenemos mucho hate", agradeció.

Master Stroke se terminó de conformar en 2018

Rápido ascenso

La idea original nunca fue una banda tributo a Queen. Primero fueron solo Caradoso y Morua haciendo covers desde sus casas y subiéndolos a YouTube, en 2016. El punto de inflexión para dar el paso y jugársela fue la primera interacción con May. El músico compartió uno de esos videos en Twitter y Facebook; "es una señal", pensaron los integrantes de Master Stroke, que le dieron para adelante con los más grandes éxitos y algunas joyas no tan conocidas de "La Reina".

El plantel completo se consolidó en 2018, pero en 2019 le agarraron ritmo a las presentaciones. "Nos resulta loco porque si bien la banda tiene 5 años, con una pandemia de por medio para nosotros es más corta la actividad. Todavía sentimos que es todo reciente", comentó el vocalista del conjunto que ya se presentó en programas de televisión y radio como Los Mammones y Perros de la Calle.

Ahora, llevan sus espectáculos a todo el país -ya hicieron fechas en Buenos Aires y otras ciudades argentinas- y sueñan con recorrer Latinoamérica y se animan a pensar en Europa. Caradoso comentó que su idea es expresar lo que hacen "en todo el mundo". ¿Invitarán a Brian May si tocan en Inglaterra para conocerse personalmente? "Las esperanzas no se pierden", admitió.