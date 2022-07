Había una vez un Live Aid donde Queen se coronó leyenda

Bajo la premisa de “objetivos pero no imparciales” diremos que para quienes profesamos la admiración a Queen, el concierto de Live Aid 1985 es un hito. Apelando a metáforas futbolísticas sencillas mensuramos que fue la final de Madrid que glorifican los riverplatenses o la Copa Intercontinental donde Boca venció al Real en Japón desde el paladar xeneize y siguen firmas.

De sólo pensar que, sin internet y redes sociales, la idea de Bob Geldoff germinó en un encuentro colosal con dos escenarios, uno en los Estados Unidos y Wembley, miles de espectadores presentes y millones de telespectadores estremece la razón de esa convocatoria, la hambruna en Africa.

Tiempo de remarcar que la distorsión histórica que desplegó el film “Bohemian Rapsody”, con la venia de dos músicos de Queen como Roger Taylor y Brian May, no es un detalle menor. Y lo es en un punto crucial porque la trama previa a su participación en Live Aid no fue como lo mostró el film, sino que incluso cuando Queen confirmó su presencia, ante la insistencia de Geldoff, todas las entradas ya estaban vendidas.

El tiempo no espera a nadie

Lo cual sumaba un condimento/desafío para Freddie Mercury y Asociados, no actuarían durante los 20 minutos de rigor para su público, sino ante una convocatoria variopinta. Y el show acotado además llegaba con la premisa de no poder apelar a las luces y efectos que fueron marca registrada de Queen. Como también el vestuario a utilizar en la actuación. De hecho camisas y jeans fueron la ropa que lucieron los cuatro músicos, nada de glamour adicional Bulsara.

Nada los privó de preparse a fondo para tocar y alquilaron un teatro para ensayar. Sin perjuicio de que ya estaban en forma, Queen venía de la Gira “The Works Tour”, que incluyó a principios de ese 1985 sus dos shows en Rock in Rio, Brasil.

Otra anomalía inexacta que prefabricó la película fue la “disolución de hecho” de la banda. Los Queen estaban descansando y meditando pero sin una crisis como la de 1982 por el álbum “Hot Space”, y la tentación Mercurysta de los sonidos disco, gusto que compartía John Deacon.

Entre todos los impactos que se detonaron por Live Aid en Queen y de la agrupación hacia público, mundo de la música y más, sobresalen el orgullo de Mercury al decir que “actuamos junto a la crema de la crema del rock” y ese mismo selecto grupo los veneró desde Wembley para todo el mundo.

Las réplicas de tal sismo regresaron al mismo estadio inglés para el Tributo a Mercury en abril de 1992 con bandas referentes de épocas diversas. Live Aid también fue la gran puerta de entrada a la última gira de Queen en 1986 con Bulsara al comando.

“Nos dimos cuenta que el público todavía nos recordaba y quería”, confesó Brian May tiempo atrás en una mirada de revisionismo rockero.

Con el mismo zoom diremos que nuestra Queen rindió en Live Aid el examen más severo para el mundo de los diferentes, y arrasó con el mito para consagrarse leyenda.