Un récord se acaba y otro toma su lugar. Durante treinta años, el disco más vendido de la historia de la música había sido Thriller, de Michael Jackson, obra cumbre de la colaboración del artista con Quincy Jones y Rod Temperton que transformó al cantante en una estrella absoluta y un icono permanente del universo pop. Pero ya no más: a partir de ahora, el disco más vendido de la historia es el Grandes Éxitos de The Eagles, banda aún en actividad y que además tiene el tercer lugar en la lista gracias a su álbum Hotel California.

¿El público global compró más el disco de los Eagles que el de Jackson en los últimos años? En realidad, no: lo que sucedió fue que se recalculó todo tomando en cuenta los servicios digitales. La RIAA (Recording Industry Association of America, la entidad que reúne a los productores musicales de los Estados Unidos) tomó como parámetro el pack de diez canciones descargadas o 1.500 escuchas en streaming correspondientes a un álbum como un "disco" comprado más. Cada millón de "paquetes" implica un disco de platino. Al recalcular, el disco de los Eagles, lanzado al mercado en 1976, resultó con 38 millones de copias (38 discos de platino a nivel global), mientras que Thriller quedó en 33 millones (33 discos de platino). Con el mismo cálculo, Hotel California quedó en 26 millones de copias.

El lector podrá pensar que Greatest Hits tiene siete años más de venta que Thriller (lanzado en 1983) y es probable que en eso radique la diferencia una vez tomados en cuenta el universo y la difusión digitales. Pero lo que se deduce de estos números es que la descarga digital es pareja en los dos discos. Por otro lado, la mayor parte de la diferencia entre ambos discos se da por el mercado exclusivamente estadounidense: fuera de los EE.UU., el disco de Jackson sigue siendo más escuchado y descargado que el de Eagles.

Estos cálculos hablan de una realidad que ya no debería sorprender a nadie: el core bussiness de la producción musical pasa hoy por lo digital y no por la producción de álbumes físicos. Y también muestra que los "récords" y gustos globales están fuertemente distorsionados por el tamaño de los mercados y su capacidad de consumo. Sin embargo, hay otra cuestión que resulta interesante: ninguno de los álbumes en los primeros lugares es "nativo digital", es decir que aún no existe ningún artista o disco que supere (en digital, básicamente) las ventas que aquellos tuvieron en físico y que constituyen la base primaria del récord. Quizás porque el streaming multiplica la posibilidad de escucha del consumidor, lo que la vuelve más dispersa y las novedades tienen el mismo peso que todo aquello que se puede descubrir por un fee razonable. Lo que implica que números como los de estos artistas no parezcan viables en el actual mercado de la música.