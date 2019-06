El argentino Paulo Londra es uno de los músicos que colaboró con el británico Ed Sheeran en el último trabajo del creador de "Perfect". El compositor había anunciado en mayo que su próximo álbum sería de temas en colaboración, bajo el nombre de No.6 Collaborations Project, y había distribuido el single "I Dont Care" con Justin Bieber como adelanto. Ayer, desde sus redes sociales, posteó una foto con todo el contenido del álbum; el argentino figura como uno de los participantes en el tema "Nothing on you".

En la lista de músicos que forman parte del proyecto, figuran Cardi B, Chance The Rapper, Eminem, Bruno Mars, 50 Cents, Camilla Cabello, Khalid, Chance the rapper y otros. La fecha de lanzamiento del nuevo disco es el próximo 12 de julio, tanto en formato físico como digital.

El último trabajo de Sheeran, ÷, apareció en 2017. Desde entonces, se dedicó a presentarlo en vivo en giras internacionales. Recientemente, resultó el artista más reproducido en Gran Bretaña durante 2018 -aunque, curiosamente, por la mayoría de sus temas, no uno en particular. El cantante y compositor visitó nuestro país por última vez el pasado 23 de febrero, cuando brindó un recital en el Campo de Polo que agotó sus entradas a dos horas de haber sido puestas a la venta.