En los Estados Unidos, Fandango -la empresa líder en venta de entradas online, que además cuenta con su propio servicio de streaming a la carta, Fandango Now- comenzó a vender entradas para un único día de exhibición de Cómo entrenar a tu dragón 3, última parte de la serie de películas creada por DreamWorks. Ese día de exhibición será el próximo 2 de febrero, veinte días antes del estreno oficial del filme en ese mercado y las principales plazas internacionales. No es la primera vez que una compañía dispone de un día de exhibiciones adelantada para uno de sus "tanques" -sucedió por ejemplo con Aquaman-, pero sí es la primera que tiene tanto adelanto.

¿Por qué se hace esto? Uno podría pensar fácilmente que se trata de una estrategia de marketing para Fandango, dado que esto implica darle un pequeño empujón al servicio. Pero hay otros motivos que se combinan en este sentido. En primer lugar, la demanda de entradas para una función adelantada puede generar una información importante: cuál es el grado de espera que hay alrededor de un filme y, por consiguiente, cuál podría ser su funcionamiento en taquilla especialmente en las primeras semanas, donde las películas generan el capital como para saber si recuperarán sus costos o no.

En segundo lugar, permite ver cuál es realmente el target de un filme, es decir a qué sector del paisaje demográfico atrae un título en particular. Es evidente que Cómo entrenar... es un filme familiar -por no decir directamente "infantil"-, pero es probable también que atraiga a otros sectores del público. Esa información puede generar un ajuste importante en las estrategias de difusión y marketing alrededor del producto. Pero para que ese ajuste sea efectivo, es necesario que los datos se tengan con antelación suficiente. Es cierto que tres semanas no son, para estas campañas gigantescas que rodean a las películas de mayor presupuesto, demasiado tiempo, pero sí suficiente como para, por ejemplo, apuntar a redes sociales -que hoy son capitales para difundir filmes.

Es decir, el negocio de adelantar una película consiste en conseguir información, lo más valioso que se puede obtener en estos días. Y por otro lado, hay un hecho interesante: el público familiar es el que planea con más tiempo y con más precisión una salida. La respuesta a un "early screening" podría permitir saber cómo funcionará la película con su target primario, de acuerdo con la medida en la que se acepte la oferta de estas exhibiciones.