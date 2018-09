Todos sabemos que descargar ilegalmente material audiovisual de Internet está mal, es robo. Es piratería, por supuesto. También todos sabemos cómo hacerlo y que es una práctica absolutamente imparable por razones simples: todo código binario es fácil de romper. Durante mucho tiempo, de todos modos, ciertas empresas toleraron la piratería porque terminaba causando un efecto multiplicador, especialmente cuando se trata de contenidos televisivos de acceso restringido como las series de cable premium o de SVOD. Jeff Bewkes, ex CEO de Time Warner -dueña de HBO- alguna vez dijo que la piratería sobre Game of Thrones era una buena manera de difundir la serie. No carece de razón: quienes descargan ilegalmente la tira luego se abonan a HBO para ser de los primeros en ver cada nueva temporada.

Pero la piratería de series contiene otro peligro, no solo el que amenaza las ganancias de las grandes epresas de contenidos. Como analiza un estudio dado a conocer ayer por la revista Variety (realizado por dos empresas que comercializan anti virus: Kapersky y BestVPN), la descarga de material ilegal desde Internet es el vector de entada para las infecciones en las computadoras. Cada vez se ha vuelto más sencillo para los hackers esconder código malicioso en los archivos de este tipo. Las estadísticas quizás parezcan poco alarmantes si se tiene en cuenta que las descargas de este tipo son en cantidad muy superiores a las que señala el estudio, pero el azar hace que el pirata se preocupe.

Según el reporte, justamente Game of Thrones es el contenido más utilizado para incluir virus y troyanos. En los últimos once meses, se reportaron 170.000 ataques provenientes de código escondido en archivos de GoT que afectaron a 50.000 computadoras solo en Gran Bretaña. El segundo puesto fue para archivos de The Walking Dead, con 100.000 infecciones en poco más de 20.000 computadoras. El tercer puesto lo tienen los archivos de la serie de culto de Netflix Stranger Things, con 13.200 ataques sobre 4.600 usuarios. En cuarto, Westworld, de HBO, con 5.300 infecciones en 2.060 máquinas. Y en quinto lugar, otra serie de Netflix, Orange is the new Black, con 3.350 ataques sobre casi 1.400 computadoras.

La piratería es también una medida de la popularidad de los contenidos. De hecho, Game of Thrones es, históricamente, el contenido televisivo más pirateado, superando cualquier marca. En el caso de The Walking Dead es más extraño porque no es un contenido "premium", pero allí juega la urgencia de los fanáticos más que la curiosidad de un público que quiere conocer aquello que le suena pero a lo que no puede acceder sin pagar aparte.