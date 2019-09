Como con lo cómico, con el que comparte métodos de un modo mucho más profundo del que parece, el cine de terror aborrece de la larga duración. El efecto de miedo total se disuelve en el tiempo y la peripecia; y si bien el susto inmediato -la ultrabrevedad del gag mínimo- también es asunto de pereza, todo indica que el horror requiere contundencia y concentración (otra vez, como lo cómico). It 2 no la tiene, pero tampoco parece que tal sea su verdadero sentido. Lo que hace que la película valga la pena no son los escalofríos que presenta (muchos realmente efectivos) sino la melancolía y la tristeza que cubren la historia de aquellos chicos de la primera parte hoy adultos y vueltos a enfrentar al monstruo que los atormentó en la infancia. Andy Muschietti -probablemente como Stephen King, de allí la fidelidad- prefiere los personajes a la historia. Y, visto el resultado, no está mal: más corazón que miedo.

Título original: Ídem, EE.UU., 2019

Duración: 165’

Dirección: Andy Muschietti

Intérpretes: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Bill Skarsgard.

Calificación: Apta para mayores de 16 años