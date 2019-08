El próximo fin de semana, probablemente, mantendrá en el primer lugar de las recaudaciones la película argentina La odisea de los giles, que tuvo muy buen público en los cuatro días posteriores a su estreno. Lo que no quita que haya películas de gran interés que seguramente sumen a una lista que baja, paulatinamente, de la efervescencia de la temporada alta. De hecho, se estrena una de las películas más esperadas de 2019, y son varios los factores que permiten prever para ella una buena recaudación.

El filme es Érase una vez en Hollywood, novena película de Quentin Tarantino. Aunque Los 8 más odiados, la anterior, no fue un gran éxito, aquí tenemos no solo el nombre del realizador como un factor atractivo, sino un elenco que reune, por primera vez, a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, más la ascendente australiana Margot Robbie. La película, ambientada a fines de los años 60 en el Hollywood que atravesaba el final de la era de los grandes estudios y la adaptación a la televisión, y tiene el asesinato de Sharon Tate como excusa narrativa (aunque sepa el lector que no es la reconstrucción del hecho sino, literalmente, otra cosa).

Las recaudaciones cinematográficas pueden seguir en el mismo nivel de la última semana

Hay otro estreno estadounidense, Paw Patrol, largometraje absolutamente infantil (sepa leer lo que el término implica) basado en la exitosa serie de la señal Nickelodeon ("exitosa" implica venta masiva de juguetitos con la efigie de estos perritos superhéroes). Se suma a la lista de películas animadas que aún están drenando público en las salas y que sostienen en estos meses una parte nada despreciable de la exhibición.

Luego, mucho cine argentino de carácter independiente. Baldío es una historia que refleja en parte el mundo del cine, realizada por Inés de Oliveira-Cézar (Extranjera), que tuvo su estreno en el último Bafici. La afinadora de árboles, de Natalia Smirnoff (Rompecabezas), narra el cambio de vida de una ilustradora infantil interpretada por Paola Barrientos. La sequía, de Martín Barrientos, gira alrededor de una actriz que, tras superar el abuso de su pareja, parte en un viaje de autodescubrimiento. Y el documental Los Indalos, dirigido por Santiago Nacif Cabrera, Juan Andrés Martínez Canto y Roberto Persano sobre la experiencia revolucionaria de una mujer. Se suma a estos filmes la comedia francesa Un hombre en apuros.