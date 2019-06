Algo extraño sucede en China. Bueno, no tan extraño: la guerra comercial con Estados Unidos -que amenaza con tener enormes consecuencias en la economía global- lleva a que sucedan algunas cosas poco frecuentes. En el campo del cine -un tema que hemos venido desarrollando en estas páginas- las restricciones del gobierno de Beijing a la inversión y la disfribución extranjera aún son más susurros y algo de retórica que medidas concretas, dado que el gigantesco sistema de exhibición chino (que además crece en dos dígitos año tras año) requiere aún de los tanques de Hollywood (de los que se estrenan menos de treinta). Pero de todos modos hay una decisión concreta de poner algunos obstáculos. El pasado fin de semana, Toy Story 4 no sólo batió récords en Argentina -o en Brasil, o en México- sino que además logró un lanzamiento de US$118 millones en EE.UU., lo que implica la mejor recaudación de tres días para una película animada en toda la historia. Pero en China, donde se estrenó en simultáneo, quedó sorprendentemente segunda. No solo eso: la película que quedó en el primer lugar fue El viaje de Chihiro, la obra maestra del japonés Hayao Miyazaki de 2002 que se llevó el Oscar al largo animado de 2003. Es decir, un filme que tiene más de quince años, pero que en China jamás se había estrenado oficialmente. Chihiro recaudó en el pasado fin de semana US$28 millones, mientras que Toy Story quedó en US$13 millones.

El viaje... es la segunda película de Miyazaki en estrenarse ofi cialmente en China

Esto contrasta fuertemente con el total de US$614 millones que hizo el último gran éxito de Disney, Avengers: Endgame. Pero es necesario entender que el estreno de esa película implicó que se proyectase en prácticamente el 99% de las pantallas chinas en el momento más álgido del fenómeno. Esa cifra impresionante ayudó a que la película sea la segunda más recaudadora de la historia a nivel global (cerca, cada vez más, de Avatar, aunque -como se explicó aquí- sin actualizar por inflación el precio de los tickets). Pero desde entonces la tensión entre los dos países creció y los cines chinos -que tienen una injerencia notable del Estado, como todas las empresas- decidieran darle más pantallas esta vez a la película de Miyazaki que a la de Pixar. El resultado está a la vista.

En sus primeros días de exhibición, Chihiro hizo más del doble de entradas que el filme de Pixar

Chihiro es la segunda película del japonés que se estrena en China. La primera fue la copia restaurada de Mi vecino Totoro (1986) en diciembre pasado, cuando recaudó en total US$25 millones. Es cierto que China y Japón también viven ciertas tensiones (no solo comerciales), pero en este caso primó mostrar al negocio estadounidense que las salas chinas no están aseguradas, y que la pérdida de ese mercado puede generar problemas más que importantes para la estrategia global de los grandes estudios, incluso si todavía los orientales tienen necesidad de tanques.