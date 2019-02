Un hombre tosco y duro es reclamado por su ex mujer -con la que tiene un hijo- para que la libere de una nueva pareja abusiva y violenta. El hombre tosco y duro se deja seducir por las chispas de otrora y esto se encamina hacia el viejo esquema -el efectivo esquema- del policial negro donde nada es lo que parece y la perversión parece salirse con la suya. El gran problema de esta película que funciona a medias consiste en que sus realizadores no creen tanto en el género (o el cine, qué tanto) como para sostener el verosímil de este universo sin hacer explícita la lección moral. En las secuencias donde tal cosa no sucede, todo es oscuro, viscoso y atractivo. Pero hay de las otras secuencias, también.

Título original: Serenity, EE.UU., 2018. Duración: 106’. Dirección: Steven Knight. Con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jason Clarke. Calificación: Apta para mayores de 16 años.