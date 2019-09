Rick Ocasek, cantante del grupo estadounidense The Cars, que tuvo su pico de popularidad a finales de los años 70 y en la primera mitad de los 80, fue hallado muerto a los 75 años en su departamento de Manhattan, confirmó la policía a medios locales.

El vocalista había sido hallado inconsciente en las últimas horas de la tarde de ayer por su ex novia, la modelo Paulina Porizkova, quien habría alertado a la policía.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio ubicado en la zona de Gramercy Park constató la muerte del artista, que había saltado a la luz pública en 1978 con el primer disco que llevaba el nombre de la banda y contenía éxitos como "My best friends girl" y "Just what I needed".

The Cars se consolidó en los primeros años de los 80 a partir de un estilo y una estética ligada a la new wave y tuvo su máximo éxito en 1984 con el disco "Heartbeat City", que contenía la balada "Drive". Durante esa primera mitad de la década de los ochenta, The Cars fueron pioneros en el uso de sintetizadores dentro del pop, y aunque no fueron inmediatamente reconocidos por la crítica, se transformaron en parte fundamental de un movimiento de renovación en el género cuyas huellas aún son notables. Ocasek supo combinar cierta liviandad irónica con una voz a veces melancólica en una serie de grandes clásicos de la canción contemporána.

Por esos motivos, el grupo fue convocado por Bob Geldof para participar del legendario concierto Live Aid, que se celebró en el estadio Wembley de Londres, en 1985. La banda se disolvió en 1988 y tuvo un regreso en 2010 con el disco "Move like this", que alcanzó el puesto número 7 en los rankings de Estados Unidos. El año pasado, The Cars fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll.