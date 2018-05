A los 69 años, mientras dormía, falleció la actriz canadiense, nacionalada estadounidense, Margot Kidder, quien saltó a la celebridad mundial por intepretar, en 1978, el personaje de Lois Lane en Superman, la producción de Richard Donne. Kidder había tenido, hace algunos años, un problema vinculado con el trastorno bipolar (en 2007, producto de una crisis nerviosa, desapareció cuatro días) pero hacía once años que no tenía ningún inconveniente. Los motivos de su fallecimiento son aún desconocidos.

Kidder comenzó su carrera en los primeros años setenta en Hollywood, y logró algunas performances notables en películas que lograron instalarse como clásicos con el correr del tiempo. Uno de sus roles más complejos fue el de dos hermanas siamesas y separadas en el thriller de horror Hemanas diabólicas (1973), creado por Brian De Palma. Al mismo tiempo, proseguía su carrera en Canadá, aunque realizó varias películas de horror tras aquel éxito como Black Christmas y, más adelante, los filmes Aquí vive el horror y La reencarnación de Peter Proud. Kidder solía conjugar sensualidad con drama sin llegar nunca a la sobreactuación.

Pero no solamente se dedicó al género, sino que fue también protagonista de dos bellos filmes melancólicos y realistas. Uno, El carnaval de las águilas, de George Roy Hill, al lado de un entonces encumbrado Robert Redford. El otro, la versión estadounidense y contemporánea del clásico de François Truffaut Jules et Jim, Willie and Phil, realizado por Paul Mazursky. Y entonces llegó Superman y el éxito, aunque también, tras el rodaje de la tercera parte, los problemas de salud. En TV, se mantuvo activa hasta hace pocos años. Con ella se va una actriz de gran inteligencia y carácter, de ductilidad única.