El melodrama de Hollywood, la fama y el paso del tiempo

Es probable que conozca el exitoso musical Sunset Boulevard, la historia de una estrella del Hollywood mudo, hoy en decadencia, que toma como amante/ gigoló a un guionista en desgracia, mientras sueña con un regreso triunfal. Fábula sobre la necesidad de fantasía y la locura de creer en ella, se basa en una obra maestra del cine, un melodrama oscurísimo que es, casi, un documental de sí mismo, con Gloria Swanson, gran estrella de los años 20, y Erich Von Stroheim -gloria en la actuación y la dirección- casi como ellos mismos. Una obra maestra sobre el paso del tiempo, la fama y la decadencia que no ha perdido nada. Sábado, 22, FoxClassics.

Ant-Man and the Wasp

En el universo hipertrófico de las películas Marvel, hay dos comedias chicas donde el efecto especial está utilizado como arma humorística, para representar el absurdo del mundo. Se trata de las dos Ant-Man, de Peyton Reed (Abajo el amor, Triunfos robados), un excelente comediógrafo. En esta secuela no hay realmente villanos, todo es una gran “comedia de rematrimonio” con una excusa de ciencia ficción, y el asunto de cosas y personas que se hacen chiquititas y super grandes es puro deleite cómico. El verdadero tema es el amor familiar, ni más ni menos. Y está Michelle Pfeiffer. Y Paul Rudd. El viernes, a las 22, por HBOPlus.

La leyenda del Jinete sin Cabeza

Inspirada en un cuento de Washington Irving, más el cine de horror de la británica Hammer, más el cuento gótico, esta película de Tim Burton está entre las mejores y menos mencionadas del autor. Sin que le falte un ápice de crueldad, logra que, con humor, nos acerquemos a dos historias de amor paralelas: la del protagonista y una bella joven (Johnny Depp y Christina Ricci), y la del Jinete.... (Christopher Walken) y una hechicera demasiado enamorada (Miranda Richardson). Cine hecho con mucho placer que se transmite al espectador. Y buenos sustos. Jueves, 22, Studio Universal.

Grease

Aunque parezca increíble, este musical con John Travolta y Olivia Newton-John que superó en recaudación al ya exitoso Fiebre de sábado por la noche, estuvo prohibido para menores de 18 años y tenía quince minutos menos cuando se estrenó en 1978. Así era nuestra vida, amigos. Hoy, esta especie de sátira amable sobre los EE.UU. de la Era Eisenhower, con grandes canciones y un secundario genial de Stockard Channing (más títulos diseñados por el dibujante de Mad Mort Drucker) se sostiene como un auténtico clásico. Salga a bailar mañana a las 22, va por FoxLife.