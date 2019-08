Una extraordinaria combinación de historia policial y de terror

Hay directores a los que no se les presta atención, pero cuando uno revisa su obra resulta que no tienen una película mala. Es el caso de Gregory Hoblit, que hace dos décadas hizo esta maravilla de suspenso y terror demoníaco llamada Poseídos. Hay un demonio que “sale” del cuerpo de un asesino ejecutado en la silla eléctrica y entra en cualquier cuerpo (basta con que el “huésped” roce a otro para que “se pase”) y un detective (Denzel Washington) tratando de pararlo. Demencial, vertiginosa, con bastante humor negro y un final pura ironía, tiene además a John Goodman, que siempre sube dos puntos cualquier filme. Sábado, 22, Cinemax.

Escuela de sordos

A veces una película trasciende lo que parece que narra. Este documental de Ada Frontini habla, justamente, de una escuela para niños y personas sordas. Pero poco a poco la película va transformándose en la ventana a un mundo completamente inesperado, y a una reflexión exhaustiva sobre las posibilidades de la comunicación y la solidaridad entre las personas. Sin didacticismo de más, sin señalar con el dedo y sin hacer “propaganda” (en el mal sentido del término), Escuela de sordos implica también una invitación a aventurarse en un universo desconocido para la mayoría de nosotros. Puro cine. Viernes, 22, I-Sat.

Your Name

El animé, como todo lo que se hace con ganas, puede arañar las cimas de la poesía. Esta película narra la historia de dos adolescentes, un chico y una chica, cuyos cuerpos se intercambian mágicamente y cada uno comienza a comunicarse con el otro, en busca de una respuesta y un encuentro. Mientras tanto, ambos descubren el mundo, a sí mismos, a los demás. Con un ritmo sostenido, apelando a la fantasía como herramienta para la reflexión y con una belleza absoluta, Your Name es un cuento extraordinario. El jueves a las 20,10 por HBO Family.

Silverado

Otro genio poco recordado del cine de las últimas décadas es el estadounidense Lawrence Kasdan. Silverado es una de sus mejores películas: un western coral que narra desde todos los puntos de vista posibles (desde la comedia hasta la tragedia) la instalación de la civilización en un pueblo perdido del Oeste. No solo es una gran aventura (este hombre fue el guionista de Indiana Jones, no olvidemos) sino que además el filme tiene una profundidad de la que carecen casi todas las películas actuales. Imperdible, mañana a las 23,09 por FoxClassics.