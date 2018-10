Regreso triunfal de Pixar a la invención de grandes películas

Hacía bastante que Pixar no hacía una película que no fuera una secuela y tuviera la fuerza de un clásico. Lo logró a principios de este año con Coco, casi una obra maestra que trata sobre un chico mexicano perdido en la Tierra de los Muertos en esa celebración azteca. Pero aquí “México” y “lo mexicano” no son puro pintoresquismo sino la condición de credibilidad de un cuento sobre la vocación artística, la familia y la persistencia de la memoria. Sí, es cosa seria. También es una extraordinaria y bella aventura musical, un cuento de hadas y una comedia con toques de melodrama (bien mexicano, claro). Sábado, 22, HBO.

Batman Vuelve

Sí, es difícil decirlo ante una obra que rebosa de grandes películas. Pero Batman Vuelve es uno de los puntos más altos de la carrera de Tim Burton. Sin traicionar la historieta, hace “una de Barton”, sobre marginales que se disfrazan de animales, sobre el verdadero monstruo disfrazado de “normal”, sobre los terrores infantiles del cuento de hadas. Lo de Michelle Pfeiffer es probablemente lo mejor de toda su filmografía, dotando a Gatúbela de una humanidad y una melancolía únicas. La secuencia de títulos y cierto cortejo fúnebre del final figuran entre lo más creativo e increíble de Burton. Viernes, 20,40, TCM.

Virgen a los 40

Alguna vez alguien dijo que esta película era “machista”, cuando es una sátira del machismo adolescente creado por un grupo de enormes comediantes con Steve Carell en el centro. Llena de grandes momentos gracias a Seth Rogen, Paul Rudd o Elizabeth Banks, la película es de una ternura notable (vean la secuencia con Kat Dennings). De paso, la secuencia de la depilación de Carell (la hizo sin trucos, sin guión, arriesgándose a todo) es una joya cómica inmortal y pura incomodidad fílmica al mismo tiempo. Va el jueves a las 22 por Cinemax.

Perdida

Aunque en una primera visión puede resultar un poco insatisfactoria, esta película de David Fincher basada en un best-seller es otra reflexión sobre las porosas relaciones entre la realidad y la ficción. También, como suele ser en la obra del autor de Zodíaco o La red social, es una mirada sobre la naturaleza del mal y la manera como aparece en cualquier lado. La historia de un hombre cuya esposa desaparece y es acusado de su muerte se transforma en una inquietante comedia negra. Mañana a las 22 por FoxMovies. Más divertida de lo que parece.