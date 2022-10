El último episodio de la primera temporada de "House of the Dragon", la precuela de la aclamada serie " Game of Thrones", adaptada del universo literario de George R.R. Martin, fue filtrado de manera pirata en la web dos días antes de que se estrene por HBO Max en todo el mundo.



En ese sentido, un vocero de HBO indicó a los medios especializados de Hollywood que la compañía "está al corriente de que el décimo episodio de 'House of the Dragon' fue publicado en sitios ilegales de protocolo torrent, que parece haberse originado desde un socio distribuidor de la región Europa, Medio Oriente y África".

La primera temporada de House of the Dragon llega a su fin.

"HBO está siguiendo enfáticamente el caso y quitando esas copias de la web. Estamos decepcionados por esta acción ilegal, que perjudica la experiencia en los visionados de los fieles fans de la serie, que podrán acceder a una versión prístina del episodio cuando se estrene exclusivamente en 4K", sostuvo el representante.

El hecho no es ninguna noticia nueva para los fanáticos de este universo fantástico que involucra dragones, casas de la realeza y mucha sangre: desde las primeras temporadas de Game of Thrones que era común que los episodios se filtraran a horas, o incluso días antes de su estreno.

Furor por House of the Dragon y una segunda temporada

El ritual siempre fue el mismo. Todos los domingos a las 22 horas, en el caso de Argentina, los fans se sientan en los sillones de sus casas y le dan play al nuevo episodio de la saga de George R.R. Martin. Las citas con la producción de HBO se volvieron una costumbre, dando como resultado los famosos "DominGOTs", en donde los las personas realizan juntadas con sus amigos y familiares y disfrutan de la serie.

Lo mismo se replicaba en las redes sociales, donde todos los usuarios comentaban cada episodio. Después de tres años del final de la última temporada de Juego de Tronos, esto se volvió a repetir con el estreno de La Casa del Dragón, que ya es un furor en la cantidad de gente alrededor del mundo que le dio el visto bueno a la serie.

Una segunda temporada ya fue confirmada a raíz del rotundo éxito en todo el mundo.

En ese sentido, sólo el primer episodio de la precuela recibió a 10,2 millones de personas que lo vieron, siendo todo un éxito consagrado en la historia de la plataforma de streaming HBO Max.

Aún así, los fans son críticos con la historia y no dejan de comentar las cosas que no les gustan, como fue el caso del séptimo episodio, en el que los espectadores se quejaron por la oscura fotografía que lo caracterizó durante toda la emisión, algo similar que ya había ocurrido para la transmisión del capítulo "La larga noche" en Game of Thrones.

La serie ya fue renovada para una próxima segunda temporada y se espera que entre prontamente en rodaje para poder ser estrenada de cara al 2023.