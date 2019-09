Por segunda semana consecutiva, la película biográfica brasileña Nada que perder 2 se llevó el primer puesto de las recaudaciones cinematográficas. Otra vez, hay que agradecer al proselitismo religioso (no es una película que realmente atraiga a alguien por fuera de los fieles de la agrupación que produjo el filme) que la taquilla no quedara demasiado alicaída, incluso si se tiene en cuenta que estamos en temporada baja. De todos modos, el próximo jueves se estrena Guasón, película que seguramente se va a quedar con el primer lugar y volverá a impulsar la taquilla. Lo de Nada..., que perdió un 40% de su convocatoria de primera a segunda semana (dentro de lo normal) es, como mencionamos el pasado martes, un fenómeno similar al de los animés como Dragon Ball, que en dos o tres semanas agotan todo su público.

En ese panorama, la noticia más interesante consiste en que La odisea de los giles sobrepasó a It 2, muy probablemente porque el filme de Sebastián Borensztein fue elegido para competir por los Oscar. Es importante porque It 2 lleva menos tiempo en cartelera (dos semanas menos, de hecho) y es una producción de Hollywood realmente grande, un "tanque". En el acumulado, La odisea... superó el millón y medio de entradas vendidas, y a esta altura de la carrera en salas de ambas películas es muy difícil que el filme basado en la novela de Stephen King pueda superarla. Moraleja: no es que el cine nacional "no funcione", sino que funciona solo cuando tiene estrellas, algo de policial y comedia, o cuando se basan sobre historias criminales muy conocidas. Revise el lector los últimos éxitos nacionales y verá que esas son las constantes.

De las novedades -varias- del jueves, tres se incorporaron a la lista de películas con mayor asistencia. La que más sumó fue la animada Un amigo abominable, producción de DreamWorks que, de todos modos, quedó recién en el cuarto lugar. No es temporada de chicos, queda claro, y si bien la película tenía más de 200 pantallas, también tuvo pocas funciones (porque, repitamos, "es para chicos"), con lo cual su bajo promedio es un poco engañoso. Peor le fue a la más que correcta Historias de miedo para contar en la oscuridad, una película de terror para todo público que, se suponía, debía sumar mucho más. Sin embargo, la suma de "para todo público" y "terror" aparentemente restó en lugar de sumar y el filme apenas logró entrar en una pálida mitad de tabla. La tercera novedad que llegó a la lista fue la comedia dramática Así habló el cambista, aunque con muy poco público (relativo). El filme, coproducción entre la Argentina y Uruguay y dirigido por el oriental Federico Veiroj, tuvo muy buenas críticas y un recorrido interesante en medios; sin embargo, no logró convocar más público. Más allá de que solo salió en menos de 50 salas (lo que, obviamente, altera el promedio), hay algunos problemas con los filmes adultos sin efectos especiales, o que no pertenecen claramente a un género, para convocar al público. Consecuencia directa de una concentración que, como siempre advertimos, diluyó ese tipo de audiencia y la empujó a quedarse en casa a ver películas en el cable o en las plataformas on demand. De todos modos, la película de Veiroj tuvo una salida decorosa.