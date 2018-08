La cantante Lana del Rey defendió su decisión de formar parte del festival Meteor, encuentro de rock y pop que se realizará el próximo mes en Tel Aviv, contra quienes piden boicot y sanciones contra Israel. "Creo que la música es universal y debería servir para unirnos (...) Tocar en Tel Aviv no es una declaración política, del mismo modo que tocar en California no implica que mis puntos de vista coincidan con los del actual gobierno o que apoye algunas de sus acciones, a veces inhumanas (en alusión a las separaciones de familias en la frontera con México)." Desde hace tiempo, algunos artistas piden no tocar en Israel por la tensión con Palestina. Entre quienes están más fuertemente a favor de las sanciones se encuentra el ex líder de Pink Floyd Roger Waters.

El Festival Meteor se llevará a cabo en el fin de semana del 6 al 8 de septiembre en el Kibbutz Lehavot Habashan; Lana del Rey es la atracción principal de un conjunto de 50 números entre locales e internacionales.