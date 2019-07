Fue noticia el pasado fin de semana que un chico argentino, Thiago Lapp de trece años quedó quinto en la final mundial de Fortnite, el juego on line más exitoso de los últimos años, y que se llevó u$ 900.000. También que el ganador de la final mundial del juego es un estadounidense que embolsó cerca de u$ 3.000.000. Cantidades gigantescas de dinero que hablan de la magnitud de un negocio cuya importancia excede lo económico. "Nuestro competidor no es Netflix sino Fortnite", dijo alguien ligado a la televisión el año pasado y esos datos sirven para entender de qué es síntoma el esport, el deporte electrónico para decirlo con una traducción paupérrima. Dato no menor: a través de plataformas como Instagram, las finales fueron seguidas en vivo por más de dos millones de cuentas.

Primer dato: el asunto es internacional. Que entre los ganadores haya un chico argentino lo demuestra. Fortnite es un entretenimiento global. Segundo dato: justamente, que es un entretenimiento (parece de perogrullo pero merece destacarse), lo que se hace en el momento de ocio (aunque estos jugadores se lo toman de manera casi profesional). Tercero: crea la idea de que cualquiera puede participar (es cierto) y de que cualquiera puede ganar (es un poco menos cierto y depende en gran medida también de capacidad económica del jugador, pero en teoría es cierto). Cuarto: las horas de Fortnite implican menos horas de TV, de streaming de video, incluso de YouTube, la plataforma que más utilizan las uevas generaciones para acceder al audiovisual. Quinto: Fortnite es un juego que, sobre todo, funciona a través de dispositivos móviles.

Si se resume todo, tenemos un síntoma de lo que está pasando y hacia dónde va el entretenimiento audiovisual. No es novedad que los juegos de video generan mucho más dinero que el cine desde hace más de una década. Pero esto es nuevo: hay ya dos generaciones para quienes la televisión no significa gran cosa, si es que significa algo. Que están dispuestos a gastar e invertir en entretenimiento digital. Que tienen un lenguaje que excede barreras y culturas -porque la difusión digital ha uniformado la experiencia cultural, justamente, al tiempo que la democratiza. Para esas mismas generaciones, el contenido interactivo figura en primer lugar, luego el contenido serial corto, y recién en última instancia las series y películas que consideraríamos "tradicionales". La televisión de aire o el cable tal cual los conocemos no forman parte de la experiencia.

Lo del mundial de Fortnite, una gran movida publicitaria de Epic Games -la firma que creó el juego- explica mucho de lo que pasa en la economía de los medios y los sistemas de entretenimiento. De hecho, también implica un golpe publicitario para los deportes electrónicos. Es extraño: aunque ya hay por lo menos cuatro generaciones que se han criado entre consolas y joysticks, ha sido sobre todo la conjunción de la mecánica de redes sociales con la tecnología la que ha permitiso el surgimiento del verdadero potencial de estos juegos. Es un lenguaje totalmente distinto porque implica una conversación global solo posible desde el máximo desarrollo de los sistemas de banda ancha. Dicho de otro modo, sin 4G, esto sería hoy impensable. Los jóvenes que nacieron con esta tecnología y la definen son los que manejarán el campo en el futuro inmediato. Y las formas tradicionales irán disolviéndose. No parece posible pensar en un futuro diferente.