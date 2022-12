Las posibilidades de Argentina, 1985 en los Globos de Oro

Argentina, 1985 tiene ahora la posibilidad de ganar el Globo de Oro a la Mejor película no hablada en inglés. El galardón otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood -una entidad que pasó dos años polémicos, boicoteada por sucesivos escándalos- suele verse como un diagnóstico que marca el camino a los Oscar. La pregunta que puede hacerse es si tiene posibilidades de ganarlo y si, llegado el caso, también estará nominada al Oscar.

Primero: las cinco películas nominadas están dentro de las listas que la mayoría de los medios ha hecho respecto tanto de este premio como de los Oscar. La alemana Sin novedad en el frente (una de las apuestas internacionales grandes de Netflix este año, remake del clásico de 1930), la sueca El triángulo de la tristeza (que ganó la Palma de Oro en Cannes y es una de las favoritas de la crítica);

la belga Close (que ganó el Grand Prix del jurado en Cannes) y la aventura épica de acción india RRR que, para muchos, es la mejor película del año (clásica, con todo lo que ofrece el cine indio en cuanto a entretenimiento y es a la vez un retrato de una cultura completa) son las películas que compiten con Argentina, 1985. Todas ya han tenido un gran reconocimiento internacional.

Pero la que menos circuló por festivales "grandes" es Argentina..., que compitió en Venecia sin suerte. Y es una gran apuesta de Amazon, que tuvo muy buen público en cines en su país de origen y buen trato de la prensa global. Más allá de la polémicas locales (que son eso, locales), es el tipo de película que representa el espíritu de los Globos de Oro: accesible a todo público (especialmente, siendo un filme extranjero, al estadounidense), con un tema importante e histórico, con una estrella internacional (Darín) y conocida. Todos factores que suman.

Son los mismos factores que podrían darle el Oscar. Este año, votarán para las nominaciones (un primer corte de 15 en pocos días, de allí en enero las nominaciones finales) unos 1100 miembros de la Academia de Hollywood. El truco es que se vean las películas (hay 92 este año), así que se han dividido en 11 grupos de entre 8 y 9 películas "obligatorias" para cada votate. Pero el votante puede elegir cualquiera de las 92, estén o no incluidas en el grupo "obligatorio" que le tocó.

Segundo truco: si la película es conocida y despertó curiosidad, esté o no en el grupo de un votante, seguramente será vista por él. Las cinco nominadas a los Globos de Oro caben en esa categoría. Es poco probable que Argentina, 1985, con Amazon detrás, no sea "vista" lo suficiente como para pasar el primer corte del Oscar. Y también es posible que, cuando queden 15, pase al tercio finalmente nominado. Lo demás -sincronía política, accesibilidad para los estadounidenses- puede impulsar su triunfo. No, no es imposible.