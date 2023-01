"El repuesto". Así se define el príncipe Harry en el título de sus memorias, que saldrán el próximo martes con golpes para toda la realeza británica. Sin embargo, ya se filtraron algunos extractos del libro que en español se venderán bajo el título "En la sombra", y las polémicas no tardaron en aparecer.

Tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II, Harry y su esposa Meghan continuaron revelando decenas de peleas y conflictos que se esconden en las paredes del palacio de Buckingham, algunos ya revelados en una famosa entrevista con Oprah y otros en el reciente documental de Netflix "Harry y Meghan".

Sin embargo, este 10 de enero se venderá el libro "Spare" (repuesto), con un título que se burla de quienes antes se habían burlado del duque de Sussex. Es que "Spare" hace referencia a la frase "A heir and the spare" (traducida al españo como "el heredero y el repuesto"), usada para hablar de que en la monarquía o la nobleza se necesitan dos hijos, uno para heredar un título y el otro para garantizar la línea familiar en caso de que algo le suceda al primero.

Estas son algunas de las revelaciones más explosivas de las memorias de Harry.

Súplicas para que Carlos no se casara con Camila

En el libro, Harry afirma que le "suplicó" a su padre, ahora rey Carlos III que no se casara con la actual reina consorte Camila, ya que temía que fuera una "madrastra malvada". Harry incluso afirma que Camila filtró historias a la prensa según The Sun que obtuvo una copia de Spare después de que copias en español de las memorias se pusieran a la venta brevemente en España el jueves por error.

Tanto Harry como William veían a Camila como "la otra mujer" —Carlos había tenido un romance con ella mientras estaba casado con Diana—, y, aunque estaban dispuestos a acogerla en la familia, no querían que fuera con un casamiento.

"Recuerdo que me preguntaba (...) si sería cruel conmigo, si sería como todas las madrastras malvadas de los cuentos", escribió el duque de Sussex, según el Mail Online. Harry también comparó el momento en que la conoció con el momento en el que uno recibe una inyección. "Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás", escribió, según el Mail Online y The Sun.

William agredió físicamente a Harry

El menor de la familia real aseguró que su hermano lo tiró al suelo durante una discusión de 2019. El extracto que cuenta el altercado, obtenido por The Guardian, cuenta cómo William empujó a Harry y lo dejó con heridas visibles después de una pelea entre ellos.

El empujón vino después de que la discusión se intensificara porque William dijo que Meghan (esposa de Harry) era "difícil", "grosera" y "abrasiva". “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

Las revelaciones alejan cada vez más a Harry y William

William lo instó a devolver el golpe, según el artículo, pero él se negó a hacerlo. Entonces se fue, pero luego regresó “luciendo arrepentido” y se disculpó, según el artículo de The Guardian.

Cocaína en la adolescencia

En sus memorias, el príncipe admitió consumir cocaína a los 17 años, según Sky News. "Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces había consumido un poco más", se lee en el libro.

"No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente", escribió, según el medio. "Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (...). Al menos, de eso intentaba convencerme".

Harry ya había admitido haber consumido drogas. De hecho, en 2002 fue enviado al centro de rehabilitación Phoenix House UK durante un día tras ser acusado de consumir alcohol y cannabis a los 16 años.

Harry mató a 25 personas

Harry afirma haber matado a 25 personas en dos giras por Afganistán durante su década sirviendo en el ejército británico y escribe que "no fue algo que me llenara de satisfacción, pero tampoco me avergonzaba", según Sky News.

William y Kate lo obligaron a ponerse un uniforme nazi

William y Kate alentaron a Harry a ponerse un uniforme nazi para asistir a una fiesta de disfraces de 2005 que puso al hermano menor en problemas, afirma Harry en el libro según Sky News, que informó que los futuros Gales "estallaron de risa" cuando vieron a Harry con el atuendo nazi.

Harry asegura que vestirse con uniforme nazi fue "uno de los mayores errores de mi vida"

El duque de Sussex se disculpó más tarde y calificó la decisión como "uno de los mayores errores de mi vida" después de que se publicara una fotografía del disfraz.

William, el "archienemigo" fan de Suits

En un fragmento de la entrevista, el copresentador Michael Strahan está leyendo una cita de "Spare" y le dice: “Hay una cita en este libro donde te refieres a tu hermano como tu 'hermano amado y archienemigo'. Palabras fuertes. ¿Qué quisiste decir con eso?”. “Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del "heredero y el repuesto", responde el príncipe Harry.

En Spare, Harry detalla cómo Kate y William eran observadores “religiosos” de Suits, la serie dramática legal que Meghan protagonizó durante siete temporadas, escribió Page Six basándose en extractos del libro. “Todo este tiempo pensé que Willy y Kate podrían no darle la bienvenida a Meg a la familia, pero ahora tenía que preocuparme de que la acosaran para que le diera un autógrafo”, supuestamente escribió.

Los críticos acusaron a Harry de ventilar los problemas personales de la familia real y traicionar la privacidad de su familia para obtener ganancias. Harry se defendió en clips de una próxima entrevista publicada el jueves, diciendo que su familia filtró historias sobre él y Meghan primero.

El Palacio de Buckingham no respondió a los comentarios de Harry en el libro ni a ninguna entrevista que promocione las memorias. Según los informes, los proyectos de medios de los Sussex, incluidos los acuerdos de Spotify y Netflix de la pareja, fueron una fuente de tensión entre ellos y los familiares de Harry durante meses.