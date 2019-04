El grupo estadounidense Guns N Roses prevé "un pequeño tour en octubre" y la grabación de un nuevo disco, según anticipó el guitarrista Slash. Dijo además que pondrá sus energías en la histórica banda cuando finalice su gira sudamericana y por Estados Unidos Canadá, que emprende con Myles Kennedy & The Conspirators.

"Guns N Roses volverá a la carretera para un pequeño tour en octubre y se ha hablado mucho sobre este disco, con el que actualmente no hemos hecho nada, así que vamos a centrarnos en esto", manifestó el músico. Con su regreso y el del bajista original Duff McKagan, el grupo que cuenta con Axl Rose como vocalista volvió al ruedo en 2016 con la gira "Not in this lifetime", que pasó por la Argentina en octubre de ese año, en el Estadio de River Plate, y regresó en el mismo mes del año siguiente.

Guns N Roses no publica un disco desde 2008, cuando con Axl Rose como único miembro original, editó el demorado "Chinese Democracy". "Use your illusion", de 1991, fue el último trabajo que compartieron Rose, Slash y McKagan. Slash se presentará en mayo en la Argentina con Myles Kennedy & The Conspirators, en donde ofrecerá shows en Mendoza, Córdoba, Rosario y el 18 de mayo en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.