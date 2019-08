El lector de estas páginas sabe que Variety es una especie de fiel de la balanza en el negocio del entretenimiento global, el medio que informa de tendencias importantes de la manera más precisa. En su última edición, la revista dedicó un espacio notable a lo que denomina "la revolución de los podcasts", reflejando la tendencia de que muchos nombres importantes del medio, tanto en los EE.UU. como en el resto del mundo, están dedicando sus esfuerzos a esta forma nueva de acceder a contenidos antes radiofónicos. La última gran estrella del universo podcast es el comediante y presentador estadounidense Conan OBrien, quien se arriesgó al formato -en realidad, dada su maleabilidad y facilidad de producción, no había nada que perder- con Conan OBrien needs a friend, un espacio en el que charla de modo distendido con personalidades famosas de toda actividad. Aunque lo más importante es el número, que permite tener una idea de la dimensión del fenómeno: ese podcast ha tenido un millón de descargas promedio por cada uno de sus episodios. Para este universo, un "tanque".

Ahora bien, Conan es una estrella, con millones de fans en su país, lo que le permite tener esos números. Pero es evidente que, cuando un formato llama a alguien con esa fama, es porque hay un movimiento previo. Hoy casi todas las empresas que se dedican al entretenimiento audiovisual -y son todas empresas cada vez más gigantescas en esta era de megafusiones que parece no tener fin aunque cada vez quede menos por comprar- están dedicando inversiones a que crezca el universo de los podcasts, con el fin monetizarlos. El podcast tiene la ventaja de ser un tipo de contenido absolutamente maleable y que puede escucharse on demand cuando el usuario lo desea, a diferencia del broadcasting radiofónic tradicional, además de que puede ser monográfico. Lo crucial es que, además, puede escucharse en dispositivos móviles en cualquier circunstancia. Y puede ser todo lo específico que alguien desee. La libertad y la variedad son dos valores importantes. Hoy hay dos empresas que son líderes en el universo de la música y del contenido de audio en general en todo el mundo - Spotify y Apple Music- que están dedicando esfuerzos e inversiones para generar herramientas en ese sentido.

El cambio en los medios y el paisaje que se avecina parece converger tanto para lo visual como para lo sonoro. La TV y la radio tradicionales, sean en su versión "común" como en cable o vía web, serán el espacio para lo que no puede tener dilación: noticias, algún espectáculo en vivo, deportes. El resto pasará al on demand, en el sentido más amplio del término. Si la "revolución del podcast", como la denomina Variety es lo que todo el ecosistema piensa que será, todo quedará en manos del usuario. Y, más temprano que tarde, en su capacidad económica para adquirir servicios: si de algo no se puede acusar a estas firmas es de ser altruístas.