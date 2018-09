María Helena Ripetta, especialista en temas policiales, se llevó el premio a la Labor Periodística Femenina en la noche de los Martín Fierro de Cable por su trabajo en Crónica Primera Edición ( Crónica HD'> Crónica HD). La velada de los premios más importantes para el cable nacional coronó al clásico A dos voces de TN con el Martín Fierro de Oro, además de que el envío ganase en la terna de Mejor Programa Periodístico.

Ripetta integró la terna con dos colegas de TN, Luciana Geuna (que ya había obtenido el premio, y que -con Nicolás Wiñazky, se llevó el premio a Mejor Noticiero por Edición Central) y Dominique Metzger. "No creí que me lo fueran a dar a mí", dice la periodista de Crónica consultada por el galardón. "Fui a la fiesta pensando en disfrutarla; cuando escuché mi nombre no lo podía creer. Pensé mucho en mi papá [fallecido en 2015], en mi familia.No tenía pensado qué decir porque, honestamente, no creí que me lo dieran. Pensé mucho en mis compañero: aunque sea un premio nominal, una trabaja con un equipo. Una nunca está sola en este trabajo".

El Martín Fierro de cables ha crecido en los últimos años en la medida en que gran parte del público tradicional del aire fue migrando hacia alternativas más precisas. Mientras que la ficción creció en el campo del digital y el on demand, la estrella del cable es el periodismo, que en nuestro medio ha crecido en alternativas y voces. "Para mí el periodismo tiene un rol social -explica Ripettta- y en Crónica HD'> Crónica HD me siento muy cómoda. Sobre todo me emociona el reconocimiento de las víctimas, porque ser útil y apreciada por ellas es mi verdadero orgullo. Ese es el parámetro para saber que lo que hago está bien. Implica también hablar de temas que no se mencionan, sobre todo hablar de las mujeres que son víctimas de la violencia. Estoy convencida que el periodismo, además de informar, puede y debe ayudar. De paso, también tengo que agradecer a los abogados, porque me ayudan a entender y comunicar. Para mí el periodismo es, sobre todo, un servicio".

Entre los principales premios de la noche, la señal TN se llevó el de Producción Integral y el de Servicio informativo; Paulo Kablan (C5N) fue distinguido por Labor Periodística Masculina; Marcela Tinayre (Las Rubias + 1, de la señal KZO) se llevó el premio de Conducción Femenina; Horacio Cábak -también conductor de la entrega de premios del pasado lunes junto con Gabriela Sobrado- tuvo el de Conducción Masculina por La jaula de la moda (Ciudad Magazine); la emisión Halcones y Palomas (TNT Sports) obtuvo el premio de Mejor Programa Deportivo; Soy Luna (Disney Channel) como programa Infantil/Juvenil; y Tuc-200 años de historia, conducido por Teté Coustarot (A24) fue reconocido como Mejor Progama Cultural/Educativo.

Lo más emotivo de la noche fue el recuerdo -y pedido de justicia- de Sergio Lapegüe por Débora Pérez Volpin, cuando los integrantes de TN subieron a recibir el premio de producción integral. "Si me permiten, quiero recordar a una persona que ha trabajado estos 25 años con nosotros y estamos pidiendo y exigiendo justicia por ella. Fuerte aplauso para Débora, este premio es para vos también. Te queremos, te extrañamos y exigimos justicia", dijo ante el aplauso emocionado de la concurrencia.