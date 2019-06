La cantante estadounidense Norah Jones se presentará el próximo 16 de diciembre en el Estadio BA Arena, que se está construyendo en el barrio porteño de Villa Crespo, en lo que será su cuarta visita al país.

Según lo anuncia en sus redes oficiales, la artista también actuará en Colombia, Perú y Chile en el marco de la gira presentación de su nuevo disco "Being Again", que compila singles publicados en los dos últimos años.

La última incursión de Jones en nuestro país había sido en 2012, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio Luna Park, con lleno completo.

Hija del músico indio Ravi Shankar, el profesor de sitar del ex beatle George Harrison, con quien prácticamente no tuvo relación, Jones llamó la atención del mundillo musical a partir de su primer disco "Come away with me", de 2002. Además de la canción que le da nombre al álbum, en esa placa se destacó la canción "Dont know why", en donde la artista oriunda de Nueva York hacía gala de su estilo vocal y los arreglos orientados hacia el jazz. A partir de entonces, desarrolló una destacada carrera en la música y, ocasionalmente, como actriz en la pantalla grande, participando en filmes como My Blueberry Nights, del hongkonés Wong Kar-wai, entre otros títulos.