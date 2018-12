Sin dudas -y otra vez- el fútbol afectó las recaudaciones cinematográficas de fin de semana. Si bien el domingo no es el día de mayor afluencia a las salas, sí hace una diferencia importante. Pero entre la previa, las más de dos horas del partido River-Boca y los festejos posteriores en el microcentro, era evidente que la salida al cine iba a quedar afectada, especialmente en las funciones de la primera y segunda tarde, donde además suele ir más público familiar (léase: se venden más entradas). En ese contexto, sigue primera y con más de 1,2 millones de entradas vendidas Bohemian Rhapsody, un fenómeno que habría que analizar por fuera de lo estrictamente cinematográfico. De los estrenos, el que mejor público hizo fue la película de terror Cadáver, que arrancó el jueves primera en la tabla pero, al pasar el fin de semana, quedó desplazada hasta el tercer puesto, superada también por El Grinch, la película familiar más "pesada" en la cartelera de hoy y que tiene un resultado más bien decepcionante, aunque proporcionalmente similar al que tuvo en su país de origen.

En la tabla figuran otros dos estrenos entre las películas más vistas. Una es Colette: Liberación y deseo, que se ubicó en la séptima posición, y la otra, My Hero Academia: Two Heroes. Ambas tienen su curiosidad. La primera es de esos filmes que vio una y otra vez retrasado su estreno, que funcionó muy bien en el circuito de festivales y que obtuvo buenas críticas en general. Pero el tema o la forma no resultan atractivos para el gran público. De todos modos, si se considera que solo tuvo 44 pantallas y no todas las funciones de cada día, sus casi 10.000 espectadores no son una cifra tan mala.

My Hero... es un fenómeno a tener en cuenta. Desde hace un tiempo, una de las cadenas de exhibición trae largometrajes de animé que permanecen por tiempo limitado en sus pantallas. Funcionan proporcionalmente muy bien, porque son un fenómeno de nicho que todos los fans van a ver, no tiene demasiadas pasadas y se estrenan en pocas salas. De allí que, si bien en la tabla general pueda parecer que sus poco más de 5.000 entradas vendidas son poca cosa, en realidad están muy bien. Lo que está sucediendo en este campo es que los cines encuentran maneras de llevar público mucho más allá del cronograma de estrenos "de cine" que viene del circuito de distribución mainstream. Esta clase de eventos especiales y limitados cambian poco a poco el negocio de los cines. También pasó la semana pasada, con mucho más volumen, con Burn The Stage, el recital del grupo coreano del mismo nombre que, con pocas funciones, fuera del circuito independiente y por solo una semana, superó las 50.000 entradas vendidas, un verdadero fenómeno (siempre, claro, proporcionalmente hablando). Es algo para prestarle atención y seguir semana a semana.

El resto de la lista no presenta mayores sorpresas. En general, se trató -por lo apuntado más arriba- de un fin de semana lento, y al fútbol hay que sumarle la andanada de estrenos con poca difusión y que las semanas que rodean a las fiestas de fin de año son de muy poca afluencia de público. El estreno de Aquamán y Wifi Ralph en los próximos jueves puede cambiar (un poco) el panorama.