Kevin Feige, el productor de las películas de Marvel- Disney, cabeza del equipo que comparte con Victoria Alonso y Louis DEspósito, anunció que habrá un relanzamiento de Avengers: Endgame en breve con material no incluido en el corte estrenado en abril, aunque no escenas nuevas. Será un homenaje al final de los créditos y algunas "sorpresas" post títulos. Uno se pregunta por qué Disney volvería a lanzaer en los cines una película que aún se encuentra en pantalla con tan poco tiempo. La respuesta es Avatar: cuando todos creían que el final provisorio de la saga de los Vengadores iba a ser la película que finalmente se quedara con el cetro de "filme más vendedor de la historia en todo el mundo" que tiene la producción de James Cameron, se quedó un poco corta: está a US$44 millones de igualar a la épica historia del planeta Pandora y los hombres-gato azules.

Avatar llegó a la cima sobrepasando a la hasta entonces segunda ( Titanic, nada menos, también de Cameron) en 2009. Endgame estableció récord de estreno (US$357 millones local, US$1.200 millones globales) y todo el mundo pensó que, finalmente, el cetro cambiaba de manos. Y no sucedió: el filme de los Vengadores perdió peso rápidamente y, si bien su cifra es sideral, hoy está lejos de cerrar la grieta con el número uno. De allí que Disney sea capaz de gastar incluso más de lo que implica terminar con la brecha en un relanzamiento, que por otro lado no incluirá pantallas IMAX.

Si se actualiza la taquilla por inflación, Endgame queda quinta y Avatar se ubica en el segundo lugar

Sin embargo, y para que el lector no se confunda, los números son mucho más complicados. Hay un factor llamado "inflación" que implica que el precio de la entrada cuando se estrenó Avatar era mucho más barata que cuando se estrenó Endgame. Eso por un lado. También eran diferentes todos los precios en todo el mundo. Ni hablar respecto de cuando se estrenó Lo que el viento se llevó (1939, ya verá el lector por qué lo mencionamos), cuando además las películas solo podían verse en el cine y eso hacía que permanecieran muchos años en cartel (hoy son seis semanas promedio). Si se actualiza por inflación, Avatar recaudó en realidad US$3.273 millones en todo el mundo y Endgame, uUS$2.743. Avatar es la segunda en la lista, Endgame, la quinta. La primera es Lo que el viento se llevó -claro- con US$3.728 millones globales (y quizás mucho más: no hay estadísticas confiables en una época donde los cines que "pirateaban" copias y funciones, el número surge de lo que está efectivamente registrado). Para curiosidad del lector, la tercera película en la lista es Titanic (US$3.099 millones); la cuarta, Star Wars (US$3.061 millones); y después de Engdame vienen La novicia rebelde (US$2.564 millones); E.T. (US$2.503 millones); Los Diez Mandamientos (US$2.370 millones); Doctor Zhivago (US$2.264 milllones); y Star Wars - Episodio VII: El Despertar de la Fuerza (US$2.2015 millones). El ajuste por inflación se realiza usando el Índice de Precios al Consumidor del FMI, y la lista es del Guiness Book of Records.