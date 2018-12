"Perforaciones", uno de los mayores festivales dedicados a la performance contemporánea que se desarrolla anualmente en Croacia y centra su actividad en los artistas independientes, se presentará jueves y viernes en el Teatro San Martín (Corrientes 1530, CABA) y el Teatro de la Ribera (Pedro de Mendoza 1821, CABA).

El festival despliega desde 2009 su grilla en siete ciudades croatas: Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik, Osijek, Zadar y Kri evci; y el jueves comenzará aquí a las 17 en el hall Alfredo Alcón del San Martín, con una charla a cargo de Zvonimir Dobrovic, curador y programador de varios festivales croatas y europeos, quien disertará sobre historia de la performance política. El mismo jueves a las 18.30 se realizará el concierto Day of the year, por los músicos y compositores Alen y Nenad Sinkauz, con entrada gratuita. El viernes a las 19, se realizarán tres espectáculos: "Denuded", "Ola" y "Suddenly everywhere".