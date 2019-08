Lejos ya de la efervescencia de las vacaciones de invierno, y tras una semana de incertidumbre económica severa, podía pensarse que las recaudaciones cinematográficas se verían en problemas. Pero no fue así: se superó la barrera de los 600.000 espectadores, lo que no está mal a esta altura del año, y además -por fin- hubo un éxito argentino muy convocante que debutó en el primer lugar con más de 300.000 espectadores, La odisea de los giles. Además, el Día del Niño hizo que las películas infantiles tuvieran muy buena convocatoria, y que el estreno Angry Birds 2 lograra colarse entre los primeros puestos con buena respuesta.

Empecemos por la crisis: es cierto que hubo una devaluación feroz, pero aún así el cine sigue siendo la salida familiar más económica, lo que explica en cierta medida que no disminuyera demasiado la convocatoria. El Día del Niño suele ser una fecha con mucho público y esta vez no fue la excepeción, aunque lo extraño es que la película con mayor público no fue una de las diseñadas para la infancia, sino un amable filme policial (o, más bien, de robo elaborado) realizado en la Argentina. Este año fue muy malo para el cine nacional, por lo demás, casi sin películas que llegaran al millón de espectadores (El cuento de las comadrejas, la que más público llevó hasta hoy, termina su carrera por debajo de los 600.000), lo que vuelve doblemente interesante la cifra de La odisea de los giles, no solo el mejor lanzamiento autóctono del año sino, además, de los mejores en general en lo que va de la temporada. Se combinaron un elenco que tiene a una de las pocas estrellas convocantes de nuestra pantalla -Darín, además acompañado por un cast a la altura-, que tuvo buenas críticas y que prometía diversión amable, además de cierto lateral costado social. Y que, dicho sea de paso, aunque es "para mayores de 13" se puede ver con chicos. Después de todo, no deja de ser una comedia de aventuras.

Fue una temporada excepcionalmente mala para las películas argentinas

Es probable que La odisea... -se verá en las semanas que vienen, y depende mucho del boca a boca que adelantamos favorable- sea la única película argentina en cruzar la barrera del millón de entradas. Las que la pasaron hasta ahora fueron ocho películas (Wifi Ralph, Capitana Marvel, Avengers-Endgame, Aladdin, Toy Story 4, El Rey León, La vida secreta de tus mascotas 2 y Spider-Man: Lejos de casa). No por casualidad seis son de Disney, y de las otras dos, una se acopla al mundo Marvel y la otra es una animación familiar. Como se advierte, los chicos y adolescentes son los targets principales de la exhibición. Solo esos filmes se llevan más de la mitad de las entradas vendidas desde el primero de enero, un dato nada menor para entender por qué el cine nacional, incluso cuando tuvo películas de alto perfil (citemos las otras más vistas: la mencionada El cuento..., 4x4 y No soy tu mami) no logró hacer cifras importantes en este paisaje infanto-juvenil.

También explica que una película de acción dirigida por Luc Besson, Anna, apenas lograse entrar al top ten con menos de 4.000 espectadores. El nombre ya no le dice nada a más de una generación (recordemos el fiasco de la superproducción Valerian) y es de la clase de películas que pasa como "clase B" con poca demanda. Ese cine y lo que hoy es arte y ensayo (casi todo menos los tanques, desgraciadamente) languidece y, con ello, la taquilla cuando faltan monstruos.